Tecnoengineering Moncalieri Basketball ospita Selargius

Partita importantissima per entrambe le squadre. Tutte e due sono a quota 2 punti in classifica: le sarde arrivano dalla prima vittoria in stagione ai danni di Carugate, le Lunette sono invece reduci dalla sconfitta in volata sul campo della Stella Azzurra Roma.

Pavrette e Ceccarelli sono certamente le due da tenere sott’occhio dalla difesa gialloblù, oltre all’ex Samira Berrad che a Moncalieri ha lasciato più di un segno.

Sponda Libertas: il duo Salvini-Cordola, per il momento, ha dimostrato concretezza in entrambe le metà campo. Bene anche Giordano e Landi. C’è però bisogno dell’aiuto della panchina per portare a case i due punti.

Palla a due sabato 4 novembre alle ore 20:30 al PalaEinaudi, ingresso gratuito.

Diretta live sul canale: Moncalieri Basketball

Arbitrano: De Ascentiis, Marenna.