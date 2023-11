Serie A2: Galli sulla strada dell’Autosped

Quinto turno di regular season per la formazione di Cutugno che va a far visita (domenica 5/11 ore 18) ad una delle big del girone, quella Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno che non nasconde l’ambizione di risalire nella massima serie dopo la retrocessione patita al termine della passata stagione; toscane che dopo il ko patito, di stretta misura, nella gara di esordio sul campo di Broni hanno inanellate tre vittorie consecutive tra cui quella, nettissima, nel derby contro Empoli, altra formazione che rientra tra le papabili al salto di categoria.

Molto è cambiato in casa Galli rispetto allo scorso anno, a partire dalla guida tecnica che dopo l’addio a Matassini è passata nelle mani dell’iberico Ignacio Garcia Fernandez, coach che può vantare esperienze non solo nel paese di origine ma anche in altre realtà europee.

Quasi rivoluzionato anche il roster visto che tra le senior l’unica riconferma è stata per la capitana, Maria Lazzaro, giocatrice che rappresenta il trait d’union tra le due versioni della squadra del Valdarno; ben 9 invece le new entry, segnale chiaro del fatto di aver voluto costruire una rosa non solo di qualità ma anche molto profonda. Nel ruolo di esterne sono arrivate l’esperta play Reggiani (con un lungo passato in A1 tra Vigarano, Lucca e Moncalieri) e la più giovane (2001) ma interessantissima Marta Rossini che con Firenze ha sfiorato la promozione ma, soprattutto, è stata tra le migliori realizzatrici dell’intera categoria nelle ultime 3 stagioni, chiuse rispettivamente a 15, 19 e 17 punti di media partita; a rimpolpare il settore poi sono giunte, da Trieste, la promettente giovane (2004) Streri che già aveva avuto modo di mettersi in luce lo scorso anno con la casacca della Futurosa e da Vicenza (e prima ancora da Campobasso) la 2003 Amatori, tra le protagoniste della salvezza ottenuta lo scorso anno dalle beriche.

Nel ruolo di ala, oltre alla già citata Lazzaro, troviamo anche De Cassan che nonostante l’età ancora giovane (classe 1998) ha alle spalle già numerose stagioni in A2, dimostrando, tra l’altro, un rendimento in continua crescita. Assai nutrito, infine, il pacchetto di lunghe giunto alla corte di Garcia: in primis la talentuosissima Nasraoui (2002, miglior realizzatrice al momento delle toscane) ex Costa Masnaga, Bolzano e Torino Teen, poi le più giovani, ma ormai collaudate in categoria Bocola (ex Vigarano e Civitanova) e Mioni (da Ponzano ed in precedenza a Vicenza) ed infine, nello spot di comunitaria, la spagnola Iho Lopez, ex Tenerife e Girona nella massima serie spagnola e con una esperienza quadriennale nella Ncaa con Florida State.

Come si può ben vedere, quindi, un roster di altissimo livello e molto completo, che offre l’opportunità all’allenatore di San Giovanni di ruotare le proprie giocatrici senza grossi problemi e senza che il rendimento complessivo della squadra ne risenta.

Per l’Autosped si tratta quindi di una trasferta pericolosissima che potrà dire una parola importante su quelle che potranno essere le ambizioni delle giraffe nella stagione; il verdetto, se di questo si può parlare dopo solo 5 giornate, non scaturirà tanto da quello che sarà il risultato finale della sfida del Palagalli ma da quela che sarà la prestazione che le castelnovesi sapranno offrire al cospetto di una delle dirette concorrenti per le zone alte della classifica. Bcc Derthona che purtroppo dovrà ancora fare a meno di Cerino, impegnata nel lavoro di rieducazione alla mano, con le compagne chiamate quindi anche domenica ad un surplus di lavoro per supplire all’importante assenza della lunga italo-canadese.

Nelle precedenti uscite le giraffe, e con loro lo staff tecnico, sono state bravissime ad ovviare all’assenza grazie al grandissimo spirito di sacrificio, unito alle qualità tecnico-tattiche delle atlete; domenica servirà una prestazione davvero super, sotto ogni profilo, per poter coltivare la speranza di uscire indenni dal parquet delle aretine che, dal canto loro, vorranno provare a fare lo sgambetto all’attuale capolista.