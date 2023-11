Avigliana Basket, i risultati delle Senior

Buona la prima per i Greens di Francesco Calabrò in quel di Rivalta che dopo un inizio gara brillante si fanno recuperare e se la giocano punto a punto sino al 40'... e oltre. Sarà necessario un supplementare per decretare chi so porta a casa il foglio rosa.

«La nota positiva della serata – dichiara Calabrò – è che siamo rimasti uniti ed abbiamo giocato di squadra; l'anno scorso una partita del genere l'avremmo sicuramente persa». Molto bene Casuscelli in cabina di regia, questa stagione prende il testimone di Stodo, che appende definitivamente le scarpe al chiodo.



AREA PRO 2020 RIVALTA 72

POLISPORTIVA AVIGLIANA BASKET 75 d.t.s.

Parziali (12-20; 38-39; 50-51; 62-62)

AVIGLIANA: Valgina 14, Casuscelli 28, Barberis Christian 11, Pasquarella 2, Favretto 2, Budai 3, Molino 3, Barberis Marco 10, Piazza 2, Truffa, Marabotto, Caniglia. All. Calabrò. Ass. Parmigiani.

RIVALTA: Buoso, Falconieri 2, Tarulli 3, Cristiano 2, Americo 19, Carignano 3, Vittorio 10, Calcagni 2, Mazzetto 2, Dabbene 4, Tarulli D. 2, Balestrieri 17. All. Ramazzina.

Prima uscita stagionale per l'Avigliana Basket e prima sconfitta biancoverde maturata contro la Promosport Cervasca, l'Under 19 della Granda College. Sulla panchina delle padroni di casa siede Andrea Spampinato a traghettare lo storico gruppo trascinato da Candela e socie. La partenza per le padroni di casa è fiacca, le percentuali al tiro sono basse ed i centimetri lasciati in mezzo all'area pitturata sono tanti: le ospiti hanno la possibilità di prendersi doppi e tripli tiri che alla lunga peseranno.