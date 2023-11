Eurogymnica - Campionato interregionale Allieve Gold ZT1

Eurogymnica va a segno anche ad Arcore, dove sabato scorso si è disputato il campionato interregionale Gold Allieve zona tecnica 1, importante svincolo verso la finale del campionato italiano. Come tutti gli interregionali, anche quella in terra lombarda era una gara con un alto coefficiente di difficoltà, un setaccio tra il quale è difficile passare agevolmente, sia per il cospicuo numero di atleti partecipanti, sia perché test da dentro o fuori, che non permette distrazioni, pena l'immediata esclusione dai pochi posti a disposizione per l'accesso alla finale nazionale.

Tra le Allieve di seconda fascia, Eurogymnica l'ha fatta da padrona, mandando in pedana Isabel Coconi Santoni e Ginevra Gallizia, rispettivamente seconda e terza in regione.

La Coconi ha vinto l'oro per il secondo anno consecutivo, ribaltando la classifica regionale grazie a tre ottime esecuzioni (corpo libero 19,800 - fune 21,850 - cerchio 21,500) e totalizzando il punteggio di 63,150.

Ha così avuto la meglio sulle avversarie provenienti dal Piemonte, dalla Valle d'Aosta, dalla Liguria e dalla sempre molto competitiva Lombardia. In una gara quasi priva di sbavature, l'EGirl si è piazzata in testa fin dall'inizio e lì è rimasta fino al momento della premiazione.

Felicità e soddisfazione doppia tra le fila di Eurogymnica visto che la compagna di scuderia, Ginevra Galizia, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio conquistando un bel bronzo e un secondo biglietto per la finale italiana, così come accaduto nel 2022. Punteggio finale di 60,750 per lei, con un 18,900 al corpo libero, 20,650 alla fune e infine 21,200 al cerchio.

Tra le Allieve di terza fascia è stata Arianna Cortese a far gioire l'Onda Blu, la torcida di Eurogymnica.

Sorella d'arte della stellina biancoblu Chiara, lo scorso anno Arianna era giunta quarta senza riuscire a qualificarsi per i nazionali. Quest'anno invece, dopo una stagione in crescendo che l'ha vista anche laurearsi campionessa regionale solo poche settimane fa, la Cortese non solo si è qualificata per i nazionali di Cervia ma è anche salita sul secondo gradino del podio. Molto interessante la sua gara all'insegna della costanza e dell'equilibrio (corpo libero 20,000 - fune 23,900 - clavette 23,600 - nastro 23,000) e punteggio finale di 90.500. La gara è stata vinta da Aurora Bogani della VCO. Nella due giorni di grandi emozioni un solo rammarico, la mancata qualificazione di Valentina Pelliciari tra le Allieve di quarta fascia, obiettivo assolutamente alla portata della dominatrice del campionato regionale, che dopo aver combattuto alla pari con le migliori sui primi due attrezzi, ha accusato un calo di concentrazione e alzato bandiera bianca, cedendo malamente il passo alle avversarie e compromettendo il tanto lavoro degli ultimi mesi.

Terminate con questa le fasi interregionali, dal prossimo weekend prenderanno il via tutti i campionati nazionali individuali, di tutte le categorie. Eurogymnica si presenta con un cospicuo numero di ginnaste di tutti i livelli, con obiettivo principale quello di entrare nelle finali e magari riportare in Piemonte il quarantaquattresimo titolo nella storia del club del presidente Luca Nurchi. Si comincia da Foligno, con le Senior Laura Golfarelli e Aurora Bertoni e un trio di Junior agguerrite: Sara Parente, Chiara Cortese ed Anna Russo.

