La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince in rimonta contro l’Arenzano

I ragazzi di Simone Aversa hanno dovuto rincorrere gli avversari per più di tre tempi, ma nel quarto finale sono riusciti ad espugnare la piscina di Savona.

LA PARTITA

Inizia il match e dopo un minuto e mezzo di gioco Domenico Iodice sblocca l’incontro trovando il primo gol della stagione per i gialloblù, ma i padroni di casa rispondono subito con Gandolfo trovando la parità. Insiste la squadra di Simone Aversa che riesce a trovare il vantaggio con la rete di Ettore Novara in superiorità numerica e allunga sull’ 1-3 grazie al rigore trasformato dal croato Lisica. Non mollano i ragazzi di Robello che accorciano le distanze con la rete di Pistaffa, trovano il momentaneo pareggio con il sigillo di Ghillino e riescono a portarsi sul 4-3 con la rete di Pedrini. I torinesi devono alzare la testa e riemergono grazie alla seconda rete di giornata di Ettore Novara che sfrutta la superiorità numerica a favore, ma è nuovamente l’Arenzano a mettere il muso davanti siglando il 5-4 con Ieno a venti secondi dalla sirena. Si ritorna in vasca e a spezzare l’equilibrio dei primi minuti del secondo periodo è ancora Pedrini che realizza la superiorità numerica e porta i padroni di casa sul +2. La Reale Mutua Torino ’81 non riesce a superare il muro bianco e subiscono il gol del 7-4 grazie alla tripletta di Pedrini, ma il guizzo del solito Ettore Novara riapre il match. I ragazzi di coach Simone Aversa trovano il 7-6 dopo la superiorità numerica di Iodice, ma il rigore trasformato da Ghillino ristabilisce le distanze. I gialloblù reagiscono e realizzano l’8-7 con la superiorità numerica di Iodice a trenta secondi dall’intervallo lungo.

Al cambio vasca i genovesi conquistano subito un tiro di rigore che viene realizzato da Giovannetti trovando il 9-7, ma i torinesi rimangono aggrappati al match grazie alla rete in superiorità numerica di Vinko Lisica. Si gioca sul punto a punto ed è l’Arenzano a riportarsi sul +2 con la rete di Lottero, ma sono ancora i padroni di casa a gonfiare la rete grazie all’ottima palomba di Delvecchio che realizza l’11-8. I ragazzi di Simone Aversa, però, non mollano: prima trovano il momentaneo -2 con la rete di Costa, poi l’11-10 grazie alla superiorità numerica siglata da Ettore Novara a quaranta secondi dalla fine del terzo tempo. Si ritorna in vasca per l’ultima frazione di gioco e la Reale Mutua Torino ’81 Iren trova il pareggio con Ettore Novara che nemmeno un minuto più tardi porta i suoi sull’11-12 dopo un tiro di rigore. I gialloblù spingono e realizzano l’11-13 con Giacomo Novara, i padroni di casa non vogliono perdere e rispondono con la rete di Ghillino, ma è ancora la Reale Mutua Torino ’81 Iren a trovare il 12-14 con il gol in superiorità numerica di Cigolini a un minuto dalla fine del match. I ragazzi di Simone Aversa superano l’ostacolo Arenzano e conquistano i primi tre punti della stagione.

LE ANALISI

Le parole di Simone Aversa al termine del match: «Partita complicatissima come immaginavo, l’Arenzano ha messo in acqua un’ottima freschezza atletica, organizzazione e tanta determinazione. Noi all’inizio siamo stati un po’ approssimativi e superficiali, regalando troppi goal a pari uomini. Sotto di tre reti nel terzo tempo abbiamo cambiato difesa ed è girata la partita. A quel punto loro sono andati in crisi e noi abbiamo preso fiducia portando a casa tre punti preziosi. Faccio i complimenti ai ragazzi per essere rimasti concentrati e compatti nei momenti complicati della partita, buono l’esordio di Iodice e Cassia».

IL TABELLINO

RARI NANTES ARENZANO 12

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 14

Parziali (5-4; 3-3; 3-3; 1-4)

RARI NANTES ARENZANO: Graffigna, Pedrini 3, Delvecchio 1, Lottero 1, Ghillino 3, Gandolfo 1, Ferrari, Piccardo, Ieno 1, Ricci, Giovannetti 1, Lombardo, Corelli, Pistaffa 1. All. Robello

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 2, Iodice 3, Abate, Maffè, Cigolini 1, Costa 1, Ermondi, Gattarossa, G. Novara 1, E. Novara 6, Noale, Santosuosso, Cassia. All. Aversa

ARBITRI: Colombo - Visconti

LE NOTE: Usciti per limite di falli: Maffé (T) nel terzo tempo, Ricci (A) e Pistaffa (A) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Arenzano 1/7 (+ 3 rigori), Reale Mutua Torino 81 Iren 8/15 (+ 2 rigori). Ghillino (A) colpisce il palo su rigore nel terzo tempo.