Pallapugno: la finale di Serie A Banca d'Alba

Lo scudetto n. 101 della pallapugno sorride alla Liguria che dopo 27 anni torna a festeggiare il titolo tricolore di una squadra. Merito dell’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese che ieri allo sferisterio “Francesco Capello” di Cuneo ha sconfitto i campioni d’Italia uscenti del Cortemilia per 11-4 nella gara-3 di spareggio della serie finale.

Secondo scudetto in carriera per il battitore monregalese Federico Raviola, che proprio a Cuneo, con la maglia della Subalcuneo aveva centrato nel 2018 il suo primo titolo italiano.

Per lui una rivincita sul rivale Massimo Vacchetto, dopo la sconfitta del 2022. Emozione speciale anche per il papà Ezio, presidente della Fondazione CRC e suo tifoso, oggi in tribuna autorità insieme al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo e al presidente della Fipap (Federazione Italiana Pallapugno), Enrico Costa.