B1, passa Volpiano ma tanta energia e determinazione in campo!

La Igor Agil Volley cede a Savis Volley Volpiano 1-3, mettendo però in campo dal secondo set tantissima energia e determinazione.

In campo ci sono Cantoni in regia e Brezza opposto, Nagy e Moiran centrali, Talerico e Bianchi G schiacciatori, Badalamenti libero (durante la partita in campo anche Marianelli, Martelli, Guatteo, Del Freo).

Iniziano meglio le ospiti (4-7), le Igorine accorciano 6-7, poi c’è un altro break per Volpiano che vale il 9-14 e time out per Trecate. Barbara Medici ne chiama un secondo sul 9-16, ma le ospiti continuano a correre (9-20) e il primo finale è 12-25.

Tutt’altro inizio per le Igorine nel secondo set, Talerico sfrutta le mani del muro ed è 5-2, il muro di Brezza segna il 6-3. Qualche ingenuità consente alle ospiti di impattare 6-6 ed è punto punto fino al 12 pari. Igorine avanti 17-14 ed è pausa ospiti. Dopo un lungo scambio sono le Igorine a mettere a terra la palla per il 20-17 e un ace casalingo vale il 25-19.

Volpiano avanti 0-2, le Igorine sono determinate e si fanno sentire a muro (8-10); break per le avversarie e sul 10-16 Medici richiama le sue. Dopo il 13-21 grande rimonta delle Igorine fino al 18-22. A muro la Igor cancella una palla set (19-24), poi chiude Volpiano (19-25).

Il quarto set è un bel confronto, Moiran con ace sigla il 2-0, Volpiano pareggia (3-3). È punto a punto fino al 9 pari, poi Volpiano mette le distanze ed è time out per casa sul 9-11; sul 10-15 è invece Volpiano a chiamar time out. Le Igorine continuano la rimonta, sfruttano le mani del muro avversario e siglano prima il 15-17, poi il 17-18 con Del Freo. Non riescono a sorpassare le Igorine (17-20), ma stanno lì 20-22. Sul 20-24 sono bravissime a cancellare ancora due palle set, ma l’esperienza si fa valere ed è 22-25.

Igor Agil Volley 1

Savis Volley Volpiano 3

Parzili (12-25; 25-19; 19-25; 22-25)

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, Cantoni, Bianchi C, Brezza, Badalamenti (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Ojienelo, Mangalagiu (L), Martelli, Del Freo. All. Medici.

Volpiano: Andreotti, Todesco, Costanzo (L), Puglisi (L), Re M, Perfetto, Cirelli, Isoldi, Ballesio, Zamboni, Bazzarone, Re V, Tacchini. All. Becca.