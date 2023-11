Al Pala Fenera, Pinerolo cede contro Chieri

Al Pala Fenera, nell’anticipo della sesta giornata di andata, le ragazze di coach Bregoli infliggono un secco 3-0 a Bussoli e compagne. Superiori in ogni fondamentale (15 muri contro i 3 di Pinerolo, 30% di efficienza in attacco, solo 11% per le ospiti), le padrone di casa guidano il gioco per buona parte del match. Le pinelle, dopo un buon inizio, calano nel finale del primo set non trovando più il bandolo della matassa.

La Mvp del match è Kingdon, per lei 8 punti ben supportata da tutto il reparto delle attaccanti (16 punti per Skinner, 12 per Anthouli). La ex Anna Gray sigla 7 dei 15 muri di squadra. Nella metà campo biancoblù Akrari e Ungureanu sono le migliori (7 punti per entrambe).

LA PARTITA

1 SET | Grobelna porta subito le sue avanti 3-0. Nemeth sigla il primo punto per Pinerolo poi ci pensa Polder a mettere a terra il pallone del 6-4. Chieri tiene a distanza le ospiti con Zakchaiou e Kingdon in attacco (9-7). Due errori nella metà campo di casa consentono alle biancoblù di accorciare poi è il mani out di Nemeth ad agganciare 10-10. La Wash4Green mette la testa avanti con Ungureanu ma Anthouli (entrata per Grobelna) accorcia e l’errore in attacco di Nemeth riporta il punteggio in parità (16-16). Si prosegue punto a punto poi nel finale la Reale Mutua spinge sull’acceleratore mentre Pinerolo fatica a trovare soluzioni efficaci in attacco (22-18). È Malinov, in versione attaccante, a chiudere 25-20.

2 SET | Parte forte la formazione di casa con Anthouli e Skinner in prima linea (4-1). Nemeth non passa e Marchiaro ferma il gioco (7-3). Il pallonetto di Ungureanu tiene Pinerolo in scia poi Polder accorcia di una lunghezza (11-8) ma la Reale Mutua sale con Gray a muro su Storck (13-8). Punto diretto di Skinner dai nove metri per il massimo vantaggio delle padrone di casa (21-11). È un monologo di Chieri che senza difficoltà si porta sul 2-0 (25-15).

3 SET | Come nel secondo parziale la squadra di casa parte con il piede giusto. Ancora Skinner e Anthouli in evidenza (5-1). Akrari tiene le sue in gioco e Sorokaite sigla il -1 (5-4). Zakchaiou riporta palla nella propria metà campo e il tap in di Gray riporta Chieri a +4 (9-5). L’attacco di Pinerolo si scontra con il muro della Reale Mutua (12-5). Funziona tutto tra le fila di Chieri che impone il proprio gioco alle avversarie (18-11). Il mani out di Skinner vale il match point (24-18) poi la Wash4Green tenta una timida risalita ma il divario è troppo ampio e Chieri chiude 25-21.

SALA STAMPA

Giulio Bregoli (Reale Mutua Fenera Chieri ’76): «Siamo in crescita su alcune cose, in altre c’è ancora un pochino di confusione e qualche indecisione di troppo: sono aspetti che dobbiamo migliorare. Pinerolo soprattutto nei primi due set ha sbagliato abbastanza e ne siamo stati favoriti, nascondendo questo aspetto. Sicuramente le vittorie aiutano e questo è molto importante».

Michele Marchiaro (Wash4Green Pinerolo): «Fino al 20 del primo set abbiamo giocato una grande pallavolo. Loro sono stati molto bravi a chiudere il primo set, poi ci siamo un po’ disuniti di fronte alle difficoltà contro una squadra veramente di altissimo livello come Chieri».

IL TABELLINO

REALE MUTUA FENERA CHIERI ‘76 3

WASH4GREEN PINEROLO 0

Parzilai (25/20, 25/15, 25/21)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Skinner 16, Grobelna 4, Kingdon 8, Gray 9, Zakchaiou 10, Malinov 3, Spirito (L), Anthouli 12, Papa, Morello. Non entrate: Kone, Omoruyi, Weitzel, Rolando (L). All. Bregoli.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 6, Cambi3, Polder 4, Akrari7, Ungureanu 7 Nemeth 5, Moro (L), Cosi 2, Storck 2, Camera, Bussoli. Non entrate: Di Mario (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Boris Roberto, Pozzato Andrea.

NOTE | Spettatori: 1508. Durata set: 27’, 26’, 27’. Tot 80’. MVP: KINGDON RISHEL MADISON.