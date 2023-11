La Tecnoengineering Moncalieri combatte, ma cade all'overtime

Primo quarto all’insegna dell’equilibrio al PalaEinaudi tra Tecnoengineering e Techfind San Salvatore Selargius. Fin dai primi possessi l’attacco gialloblù passa spesso e volentieri tra le mani delle più esperte Salvini e Cordola. Pasero però non ci mette troppo a rubare la scena e infatti firma i primi due punti delle Lunette. Poi è sempre lei che nel secondo quarto riporta in scia la Tecnoengineering grazie a ottime giocate sia in cabina di regia sui pick’n’roll, sia sugli scarichi. Dopo aver toccato la doppia cifra di svantaggio, Moncalieri rientra in partita e va all’intervallo sul -3 (29-32). Dall’altra parte l’Mvp dei primi 20’ è sicuramente Pavrette: 12 punti con 11 tiri, 4 rimbalzi e soprattutto +17 di plus minus. Dei secondi 20’, invece, è una vecchia conoscenza gialloblù che di nome fa Samira e di cognome Berrad.

Terzo quarto divertente e avvincente, confermato anche dai primi tre punti di Zanoni. A guidare le Lunette è Tijana Mitreva, Selargius però risponde con l’ex di turno Berrad che sulla sirena riporta in vantaggio le ospiti (46-47).

Ultimo periodo dettato dalle difese, si segna poco in entrambe le metà campo. Finale concitato: fanno canestro Pasero, Mitreva e Salvini. Dall’altra parte i due liberi decisivi che portano tutti all’overtime portano la firma di Berrad.

I 5’ extra fanno rima con tiro da tre punti. Apre le danze Ceccarelli, poi replica due volte Cordola (l’unica ad andare a referto nell’overtime per Moncalieri). Il doppio giro in lunetta perfetto di Ceccarelli e Berrad nel finale garantiscono il foglio rosa alla Selargius.

Prossimo impegno della Tecnoengineering l’11 novembre, sempre al PalaEinaudi alle 20:30, contro Costa Masnaga.

Tecnoengineering Moncalieri 60

Techfind San Salvatore Selargius 64

Tecnoengineering Moncalieri: Cordola* 12, Giordano* 3, Pasero* 12, Landi*, Salvini* 16, Carnevale, Zanoni 3, Mitreva 11, Iagulli, Ramasso 2, Jakpa 1. All.re: Terzolo Ass: Lanzano, Sciannimanico.

Techfind San Salvatore Selargius: Reani* 5, Mura* 4, Granzotto* 13, Ceccarelli* 9, Pavrette* 15, El Habbab 2, Pandori, Berrad 16, Valenti n.e., Poddighe n.e.. All.re: Righi Ass: Amadasi.