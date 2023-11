Cuneo Volley vince in casa contro Pineto

Una vittoria sia in campo che sugli spalti stasera, con 1.520 spettatori accorsi per la partita in memoria di Nicole, giovane appassionata di volley scomparsa 3 anni fa, il cui incasso è stato interamente devoluto per la dotazione di defibrillatori nelle Frazioni di Cuneo e all’Istituto Grandis. I cuneesi sostenuti dal pubblico hanno vinto 3-1 il confronto casalingo con Pineto, mettendo da parte 3 punti importanti prima della trasferta a Santa Croce. I cuneesi torneranno a giocare in casa Sabato 18 novembre alle ore 20 contro Castellana Grotte.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Tomasello schiera: Paris palleggio, Loglisci opposto, Jeroncic e Nikacevic al centro, Di Silvestre e Benavidez schiacciatori; Sorgente (L).



Buon inizio dei padroni di casa che si portano in vantaggio. Sottile riesce a servire bene tutti i suoi attaccanti e sull’11-6 coach Tomasello chiama il primo time out di serata. Sul 13-8 un atterraggio complicato in difesa di Botto, lo vede abbandonare preventivamente il campo, al suo posto entra Gottardo. Falloso Pineto, la panchina esaurisce i tempi tecnici a disposizione. Sul 20-10 entra Colangelo al servizio per Codarin. Entra Msatfi per Jeroncic. Sul 21-15 coach Battocchio chiama il suo primo time out. Sul 23-17 rientra capitan Botto e vien subito chiamato in ricezione. Jensen trova prima il set ball e poi firma il 25-19 del primo set.



Seconda frazione più equilibrata, i cuneesi si portano avanti e mantengono il gap. Sul 14-9 entra Gottardo per Botto. Bene Andreopoulos, sia al servizio che in attacco. Ottimo gioco di squadra con difesa di Gottardo, la alza Andreopoulos per Jensen dalla seconda linea che va a segno e sul 22-14 Pineto chiama il time out. A firmare il 25-17 che vale il 2-0 è Gottardo.



Salgono gli abruzzesi e il cambio palla diventa protagonista. Un set punto a punto con Cuneo avanti di un paio di lunghezze (14-11). Sul 18-19 Pineto passa avanti nel parziale, ma ci pensa l’opposto danese a rimettere in pari i biancoblù. Sul 20-19 coach Tomasello chiama il time out. Sul 21 pari entra Botto per Babis (Andreopoulos). Staforini immenso in difesa, Pupi (Gottardo) la piazza in diagonale (22-23) e il palazzetto spera. Basso trova il set ball per Pineto e coach Battocchio sfrutta l’ultimo tempo tecnico a sua disposizione (24-22). Lo annulla Jensen con un mani out e manda Sottile dai nove metri, ma Loglisci trova il 25-23.



Sale in cattedra Jensen e Cuneo pronti, via è sul 6-2. Pineto non vuol cedere facile la pelle e recupera portandosi a -2 (11-9). Cuneo sale a muro con Volpato sugli scudi e il gap aumenta (20-13). Ace per Gottardo che vale il 22-14 e si infiamma il palazzetto! Esordio per Bristot, Coppa e Giordano che entrano sul finale di set. La pipe di Gottardo non perdona e chiude il match sul 25-18 con un 3-1.



MVP di serata l’opposto danese Mads Jensen con 29 punti, omaggiato con le specialità dolciarie della Pasticceria Arione di Cuneo. Consegnato al regista Matteo Paris, il premio Fair Play by Santero 958.

Al termine della partita Coach Battocchio: «Secondo me abbiamo un po’ la tendenza a non calcolare chi c’è di là. Il loro allenatore è stato molto bravo a trovare degli aggiustamenti tecnici, soprattutto la ricezione; il palleggiatore ci ha fatti impazzire e non siamo più riusciti a difendere. L’aspetto più importante secondo me aver visto così tanta gente sugli spalti, perché mi sembra che le persone riescano ad immedesimarsi in noi, in quanto spingiamo e proviamo a fare cose, poi io sono convinto che questi ragazzi siano bravissimi, quindi se non riusciremo a fare cose sarà colpa mia, però stanno spingendo molto e questo credo traspaia dal campo».



In trasferta l'appuntamento con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, domenica 12 novembre alle ore 16 a Santa Croce per la 6^ giornata, in diretta gratuitamente su Volleyball Word TV e con la possibilità di guardarla tutti insieme al Circolo la Fenice di Vignolo con formula “Merenda sinoira”. Gradita la prenotazione.



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Abba Pineto 1

Parziali (25-19/25-17/23-25/25-18)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 1, Jensens 29, Volpato 12, Codarin 10, Andreopoulos 13, Botto (K) 2; Staforini (L1); Gottardo 8, Colangelo, Bristot, Giacom,ini, Coppa, Cioffi, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 67%; Attacco: 54%; Muri 9; Ace 6.

Abba Pineto: Paris 1, Loglisci 7, Jeroncic 7, Nikacevic 17, Di Silvestre 8, Benavidez 10; Sorgente (L1); Chavers 2, Basso 4, Msatfi. N.e. Mignano, Marolla, Pesare (L2)

All.: Giacomo Tomasello.

II All.: Loris Palermo.

Ricezione positiva: 51%; Attacco: 41%; Muri 7; Ace 1.

Durata set: 28’, 23’, 31’, 24’.

Durata totale: 106’.

Arbitri: Stefano Nava e Marco Colucci.