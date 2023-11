Collegno Basket: non riesce la rimonta dei Leoni contro Derthona

Secondo appuntamento settimanale per i Lions che, sempre al PalaCollegno, ospitano Gulliver Derthona. Avvio lento dei biancorossi che trovano il fondo della retina solo con Mortarino e De Bartolomeo. Alla boa del quarto il tabellone dice 7-4 per gli ospiti. Ci pensano Fracasso e compagni a siglare un 6-0 di parziale che obbliga gli ospiti al timeout a 3’ dalla fine del primo quarto. Derthona risponde subito con Tandia dal pitturato e Farias dalla lunetta per il pareggio. Si va al primo mini intervallo sul 13-16 per gli ospiti.

Avvio di secondo quarto a senso unico: 5-0 per i Lions in meno di un minuto. Non si fa attendere la risposta di Tortona che in un amen ritrova il +5 alla boa del quarto grazie a giocate di grande intensità in entrambe le metà campo. Una tripla di Josovic crea il primo solco della partita: 28-20 per gli ospiti. Rispondono subito Sidy dalla lunga distanza e Fracasso in contropiede, ma un paio di tiri contestati e qualche palla persa di troppo ridanno fiducia agli ospiti che con Baldi dalla lunetta si riportano sul + 6 (25-31) a 2’ e spiccioli dall’intervallo. De Bartolomeo dalla lunga distanza riporta quasi in equilibrio la partita.

Nel secondo tempo gli ospiti continuano a fare la loro partita e alla boa del quarto obbligano coach Comazzi al timeout (37-45). Poi grandi giocate da una parte e anche dall’altra, ma con una costante: a ogni canestro di Collegno, gli ospiti rispondono sempre.

Si va all’ultimo mini riposo sul 47-57. De Bartolomeo apre il quarto con due punti in penetrazione, però è costretto subito dopo a uscire dal campo per un problema muscolare. Tiagande (ancora una volta top scorer tra i biancorossi con 19 punti) ne mette altri due per il -6, Tortona risponde subito con Tandia, ma Milone con un gioco da tre punti e altri due in pennellata mancina sigla il -5. Un gioco a due tra Tiagande e Framarin fermano il cronometro a 5:50 dalla fine, sul 58-62. Gli ospiti però tengono sempre alta l’attenzione e non rischiano mai la rimonta vera e propria di Collegno, portando a casa con merito i 2 punti. L’ultimo assalto dei Lions è firmato Framarin dalla lunga distanza. Finisce 75-79.

Collegno Basket 75

Gulliver Derthona 79

Collegno Basket: Bollito ne, Milone 10, Framarin 9, Elkazevic 5, Fracasso 8,Tio Tiagande 19, Mortarino 5, Porcella 2, Lo Buono, Diakhate 6, Minasi n.e., De Bartolomeo 11. All.re. Comazzi. Ass: Roselli, Agnelli.

Gulliver Derthona: Tandia 24, Baldi 11, Farias 7, Bresciani n.e., Tambwe 5, Korlatovic 2, Diodati, Bellinaso 6, Moro n.e., Conte 14, Josovic 10. All.re: Ansaloni. Ass: Tosarelli, Censurini.