FIBS, a Fossano il "Baseball Softball Piemonte Awards 2023"

Terminata la stagione agonistica si rinnova l'appuntamento col l "Baseball Softball Piemonte Awards", che per l'edizione 2023 si svolgerà alle ore 16 di sabato 18 novembre all’interno della sala conferenze “Brut e Bun”, in piazza Foro Boario a Fossano (Cuneo).



Durante la manifestazione organizzata dal Comitato Regionale FIBS Piemonte, verranno premiate le formazioni, le atlete e gli atleti, i dirigenti ed i tecnici piemontesi di entrambe le discipline, che in ambito giovanile durante l’arco della stagione in corso si sono messi in evidenza sia con le proprie società che con la maglia azzurra dell’Italia, rappresentando di fatto il Piemonte nelle più importanti competizioni internazionali.

Diverse saranno le autorità ospiti alla cerimonia, trascorreremo un piacevole pomeriggio insieme.

Ospiti confermati:

Dario Tallone sindaco di Fossano

Giacomo Pellegrino vice sindaco di Fossano

Donatella Rattalino assessore sport del Comune di Fossano

Ospiti invitati:

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte

Fabrizio Ricca, assessore sport Regione Piemonte

Franco Graglia, consigliere Regione Piemonte

Antonio Miglio, presidente Cassa di Risparmio di Fossano

Gianfranco Mondino, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Andrea Marcon, presidente FIBS - Federazione Italiana Baseball Softball

Marco Mannucci, consigliere FIBS