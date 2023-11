Chivasso perde in trasferta contro Novara

I chivassesi escono dal parquet di Novarello con un pesante 90-61, risultato che certifica la prova incolore dei biancoverdi, incapaci di scendere in campo con la giusta determinazione ed impotenti nel trovare le soluzioni tattiche e tecniche per arginare Vinciguerra e compagni nei primi 10’ di gioco.

Rispetto alla sconfitta della scorsa settimana contro Ciriè – arrivata nei secondi finali dopo aver giocato alla pari con gli avversari e condotto per 38’ - sul campo di Novara è sembrato di rivedere la squadra distratta, assente, rinunciataria che perse sul campo di Biella. Pare quasi che i chivassesi soffrano di “mal di trasferta”, perché lontano dalle mure amiche del PalaBlatta perdono i loro punti di riferimento, faticano ad iniziare la gara concentrati, pronti mentalmente, esponendosi alle sfuriate ed alle partenze lanciate degli avversari. Atteggiamento che fa precipitare subito Vettori e compagni in un baratro, poi difficilmente scalabile nel proseguimento della gara.

Anche a Novara Bertino e compagni partono molto contratti: in difesa i biancoverdi sono sempre in ritardo sui close out, nel tagliafuori a rimbalzo, nei rientri difensivi, negli accoppiamenti nel 1vs1, mentre in attacco faticano ad impostare i giochi, subiscono la fisicità avversaria, sono intimoriti dalle stoppate di Osasuyi e non trovano mai il fondo della retina. Ne scaturisce così un primo quarto da 24-5, un -19 quasi impossibile da recuperare anche se i chivassesi provano a reagire sospinti dall’energia di Regis – al rientro in campo dopo un anno di stop a causa della rottura del legamento crociato – di Bertin e Migliori, che riportano la Ntc Technology fino al -11 a -3’ dalla sirena di metà gara, ma due palle perse ed un paio di errori sotto canestro sono subite capitalizzate da Novara con un parziale di 8-2, che fissa il tabellone sul 45-28 alla fine dei primi 20’ di gioco. La seconda metà di match continua sulla falsa riga della prima, Chivasso prova a reagire, ma Novara non si distrae, mantiene il controllo delle operazioni ed annulla ogni tentativo ospite fino al 90-61 finale.

Chivasso ora deve tornare in palestra e lavorare duramente per ritrovare quella compattezza, quella voglia di sacrificarsi, quella leggerezza mentale che le ha permesso di iniziare il campionato con tre vittorie consecutive. Prossimo appuntamento in casa venerdì 10 novembre contro Usac Rivarolo.

Basket College Novara 90

Ntc Technology Pall. Chivasso 61

Parziali (24-5; 45-28; 65-45)



College Novara: Nicolini 19, Vinciguerra 12, Osasuyi 12, Pagani 11, Sassi 8, Giromini 7, Hyka 7, Zocca 5, Caligaris 5, Giacomelli 4, Brustia, Caligaris. All. Tarlao



Ntc Technology Pall. Chivasso: Brentin 20, Pagetto 9, Greppi 8, Droetto 6, Regis 6, Villata 4, Bertino 3, Migliori 3, Galliati 2, Scinica, Vettori, Babarange. All. Giardino, A.All. Bruno.



Arbitri: Sig.ri Pittatore di Torino e Seffusatti di Rivoli.