Torino - Silver skiff 2023, “The Italian Regatta”

Una regata nata come gioco tra amici e diventata la “ The Italian Regatta ” con la partecipazione internazionale e campioni di livello internazionali. Attesa tutto l’anno, la Silverskiff è anche in un momento fortunato del calendario remiero, anche nella sua caratteristica di gara d’endurance. Da tutta Italia e da tutto il mondo, in fondo per tutti l’obiettivo è vincere, magari ciascuno nella propria categoria, ma nel partecipare c’è sempre l’occhio alla classifica. E quindi si chiude questa domenica con una classifica, online sulla pagina Silverskiff .

I super podi sono sicuramente dei campioni, il livello della trentaduesima edizione ha visto sfidarsi atleti dal palmares olimpico e mondiale. Si riprende il podio Martin Sinkovic, che con il tempo di 40’20’’200 torna ad essere l’oro della Silverskiff: «E’ sempre un piacere partecipare alla Silverskiff – dice il campione olimpico croato – l’atmosfera è bellissima, così come la città. Il prossimo anno poi tocca anche a mio fratello Valent [N.D.R Valent ha rinunciato a gareggiare per un sopraggiunto malessere]». Per poco riusciva di nuovo a bissare la vittoria l’azzurro Gabriel Soares, secondo con 40’23’’665’’: «Sono arrivato dal ritiro un po’ stanco, all’inizio ho fatto più fatica, ma poi ho preso l’andamento giusto. È una bellissima gara, il prossimo anno riprovo a prendermi di nuovo il podio più alto. Diventa una bella sfida con Martin, che per altro è stato davvero straordinario». Terzo arrivato l’atleta olandese Koen Metsemakers, seguito dal campione Giovanni Borgonovo, del Gavirate. Tra le donne vince di nuovo, come l’anno scorso l’olandese Roos De Jong, con il tempo di 44’09’’175, seconda Diana Dymchenko, atleta ucraina ora in forze nell’Azerbaigian e quasi di casa alla Silverskiff, terza Valentina Rodini, delle Fiamme Gialle, quarta l'olandese Laila Youssifou, quinta Federica Cesarini, Fiamme oro e sesta l’atleta torinese Silvia Crosio.

La classifica dei pesi leggeri vede vincitore Gabriel Soares, argento Leone Maria Barbaro, terzo l’atleta torinese Cus Matteo Tonelli. Nelle ragazze il podio è Valentina Rodini, Federica Cesarini e Silvia Crosio.

Nei Senior: Martin Sinkovic, Koen Metsemakers, terzo Lennart Van Lierop. Atlete Senior: Ross De Jong, Diana Dymchenko, Laila Youssifou.

Per i master, veri protagonisti della SilverSkiff, ecco la classifica generale: Luca Veldmaat, Emanuele Giacosa (di casa Canottieri Cerea), Franck Solforosi. Nelle donne: Nina Tholking, Susanne Schaefer, Silvia Martin.

Nella consueta gara dei presidenti dei circoli remieri, il podio è andato al presidente della Reale Società Canottieri Cerea Enrico Marucco, secondo posto per Andrea Bonesi, vice presidente della Società Esperia, terzo Gian Luigi Favero, Canottieri Armida.

KINDERSKIFF

Sabato il vento ha scompigliato un po’ il fiume, ma non troppo. La Kinderskiff ha seguito il suo percorso allegro e vociante, vincitori, vinti, tutti sotto il palco alla oramai tradizionale premiazione con i campioni ospiti della Silverskiff. Tanti ragazzi provenienti dalla città di Torino, tanti da altri circoli remieri italiani, e iniziano ad arrivare anche molti stranieri per questa edizione numero 24 sulle 32 della Silver.

Il Podio maschile assoluto dei mille è di Puca Stefano con la Pro Monopoli, il tempo di 05'08''964, secondo arrivato Martinoli Leonard, Canottieri Retica, seguito da Matteo Comola, Cus Torino. Tra le ragazze il podio è di Demetra Sofia Bosca, del Caprera con il tempo di 05'32''077, seconda Elena Cioffi del Cus Bari, terzo posto Cecilia Borgato Esperia.

Il podio sui 4000 metri è di due atleti Esperia, primo: Pietro Girotto, Lorenzo Borgato, terzo Matteo Chimenti del Cus Bari. Per le ragazze è d’oro Carlotta Livorti, del Cus Bari, seguita da Annik Heuss, Richterswil e terzo posto per Maya Baiardi, Esperia.



SILVERVINTAGE



La Vintage è un cameo nella regata della SIlverskiff, una sfilata di barche d’epoca, di medaglie vinte con le stesse, e di campioni attuali,e meno, che si cimentano con pale Macon e cigolii di barche d’epoca.



Campioni, campionissimi, semplici appassionati, scesi sul fiume con l’obiettivo di divertirsi, sfilare, e un po’ anche vincere.



La classifica assoluta è quindi questa: Davide Magni, Di.Bi. Rowing, con il tempo di 16'34''780, secondo posto per Simone Martini, Padova e terzo posto per Matteo Tonelli, Cus Torino. Prima tra le ragazze, ma anche veterana della Vintage, Stefania Gobbi, Carabinieri, seguita da Violante Lama e Paola Piazzolla, atlete Di.Bi.



