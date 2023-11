Un tiro allo scadere condanna gli Squali al ko con College

Il derby contro College Borgomanero finisce 95-96 con una tripla sulla sirena e un canestro appena realizzato da Perez che aveva decretato il 95-93 (per il numero 4 biancorosso ancora una prestazione solida con 32 punti in 32 minuti di gioco e 10 rimbalzi).

In campo per gli Squali Borsani, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo, per College Trucchetti, Pettinaroli, Ferrari, Benzoni e D’Amelio. La partita inizia con grande intensità da parte dei biancorossi che forano per primi la retina con Sablich (3-0) e creano presto vantaggio (7-3 con Sablich). Intensità anche in difesa e alla prima sera il vantaggio è netto (30-15). Il secondo quarto è di marca College, gli Squali faticano in difesa e consentono agli avversari di ricucire, prima togliendo la doppia cifra di vantaggio (38-29 con un canestro dall’area di Ferrari) e arrivando nel finale a un possesso (45-42). Gli ultimi tiri sono di capitan Pilotti in lunetta (47-42).

Al rientro i primi tiri sono ancora del capitano e ancora in lunetta (48-42), Perez la spara da tre e fissa di nuovo la doppia cifra di vantaggio (54-44); gli Squali ritrovano ordine in difesa e Perez ancora da tre sigla il 65-50; College rimane in scia con Ferrari (73-65), ma il terzo finale è di controllo casalingo (76-65). Ultimo quarto incredibile, è Telesca a tenere le distanze dalla lunetta (80-70), dall’82-74 è una battaglia unica. Ancora Telesca dalla stessa linea sigla l’86-80, ma i collegiali approfittano di una difesa poco serrata ed è 90-86. Capitan Pilotti realizza un importante canestro che viene valutato da due (93-89), è Pillastrini a pareggiare per il 93-93; Perez infila l’ultimo suo canestro ma Trucchetti a poco più di un secondo infila la tripla che vale la vittoria: 95-96.

Le parole di coach Paolo Gandini: «Partita difficile da commentare anche se è di lettura molto semplice. Spiace perché è una gara che oggettivamente meritavamo di vincere per quello che abbiamo prodotto sul campo, avanti 39 minuti e quasi 59 secondi, anche bene e in doppia cifra. Non siamo stati cattivi al punto giusto quando dovevamo esserlo, - dice - non abbiamo chiuso la partita, potevamo andare all’intervallo con un vantaggio superiore, li abbiamo invece fatti rientrare cosa che di fatto ci poteva stare perché la reazione da una squadra di talento te l’aspetti. L’errore però è stato nel secondo tempo, abbiamo fatto 15 minuti in controllo gestendo il vantaggio, poi siamo stati poco ludici in attacco e poco disciplinati. Dietro abbiamo concesso troppe cose semplici, tiri liberi con falli stupidi, siamo stati nervosi. Abbiamo lavorato male nel fondamentale del taglia fuori, avevamo messo in allerta la squadra e concesso tanti rimbalzi in attacco gran parte convertiti in punti. Portiamo a casa quanto di buono fatto e torniamo in palestra a lavorare».

Oleggio Magic Basket 95

College Borgomanero 96

Parziali (30-15; 17-27; 29-23; 19-31)

Oleggio: Perez 32; Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 8, Pilotti 19, Sampieri 7, Borsani 2, Sablich 9, Temporali 2, Colombo 5, Jovanovic 11, Ianelli ne. All. Gandini.

College: Trucchetti 20, Pettinaroli 12, Giustina ne, Benzoni 18, Ferrari 26, Fedorenko ne, D’Amelio 5, Zanetti 2, Bazan 1, Broggi 8, Barzon, Pillastrini 4. All. Di Cerbo.