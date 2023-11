Con Tibald e Gianello Overall è presente nel Cross

Appena il tempo di terminare la stagione su strada che la casacca Overall Tre Colli spicca anche sui sentieri del ciclocross, questo grazie ai due suoi atleti Daniel Gianello e Andrea Tibald.

Quest'ultimo subito in bella evidenza Mercoledi scorso a Giaveno (con Gianello quarto) ed oggi a Castellucchio di Mantova, rispettivamente con un secondo ed un ottavo posto.

Tibald e Gianello sono attesi domenica 12 novembre al Campionato Regionale di specialita' che si svolgera' a Pasturana proprio con l'organizzazione di Overall ed il supporto della locale Associazione Turistica Pro Loco e L'Ente Locale.