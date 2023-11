L’Autosped perde l’imbattibilità nella sfida contro Galli

Sconfitta sicuramente bugiarda nelle dimensioni perchè le giraffe hanno condotto per oltre 33′, anche con vantaggi in doppia cifra (10-0 in avvio e 29-19 nei secondi 20′), ma nei 10′ finali sono crollate sotto i colpi delle padrone di casa che hanno rimontato e sorpassato senza più voltarsi indietro.

Oltre al danno, nel finale, è arrivata anche la beffa con l’infortunio di Gianolla (brutta botta al setto nasale) che speriamo non abbia conseguenze per le prossime partite del Bcc.

Partita non bella, molto fisica e dalla durata inusuale (quasi 2 ore), anche a causa dei moltissimi fischi della coppia arbitrale (ben 46 i falli sanzionati) che hanno impedito, giocoforza, che le due squadre potessero trovare continuità nel ritmo di gioco. Autosped che deve rinunciare, come previsto, a Cerino mentre le padrone di caa si presentano al gran completo alla palla a due; dai blocchi di partenza però escono meglio le ospiti che pur perdendo qualche pallone di troppo (una costante durante tutta la gara, tanto che alla fine saranno ben 30) riescono a scappare via (10-0) costringendo il coach di casa al time out; la mossa ha l’effetto di fermare l’emorragia delle toscane che pian piano riecono a risalire la china, chiudendo la prima frazione sul -4 (12-16).

Nella seconda frazione la situazione sembra, inizialmente, non mutare, con le castelnovesi a replicare ai tentativi di aggancio delle padrone di casa; anzi, verso la metà, arriva un altro allungo esterno che vale il nuovo +10 (29-19) ma ancora una volta la squadra di Garcia è brava a rientrare, andando al riposo sul -3 (30-33). Intervallo che raffredda le mani delle giocatrici, su ambo i lati, tanto che devono passare ben 4′ per vedere il primo canestro, di marca Autosped; ospiti che si issano sul +7 (37-30) ma ancora una volta le giraffe non riescono a dare continuità all’allungo, subendo dapprima un 6-0 (37-36) e poi l’aggancio (39-39) ma riuscendo a chiudere avanti, seppur di poco, anche la terza frazione (41-39).

Quarto finale che sembra aprirsi nel migliore dei modi per il Bcc che torna al +5 dopo poco più di 1′ ma questo resterà, per lunghissimi minuti, l’unico canestro realizzato dalle ospiti; in 7′ San Giovanni fattura un pesantissimo 16-0 che ribalta completamente l’inerzia della partita, rendendo vano il generoso, ma poco lucido, tentativo dele giraffe di rientrare nel match.

Arriva così il primo passo falso della stagione e se alla fine il risultato premia, giustamente, l’ottimo ultimo quarto delle padrone di casa, brave a restare sempre in scia ed a non mollare mai, resta il rimpianto per non avere capitalizzato a dovere i momenti positivi, che non sono mancati, soprattutto a causa delle troppe palle perse, un fardello pesantissimo che alla fine è stata una delle cause, non l’unica ma forse la principale, della sconfitta. Risultato che accorcia notevolmente la classifica, con ben sette formazioni ora raccolte in soli due punti; non è il caso di drammatizzare per il ko, giunto oltretutto contro una delle compagini più quotate del girone e che non fa mistero di ritentare la scalata alla massima serie.