Giaguari: le partite del weekend

Torna alla vittoria la Under 21 dopo la pausa per la nazionale, e lo fa in modo netto e convincente.

Se alla vigilia ci si aspettava una partita equilibrata tra Blitz Ciriè e Giaguari Torino, i gialloneri mettevano subito in chiaro quale sarebbe stato il tenore della serata: ritorno del kickoff di apertura fino alle 50 yard, e bomba direttamente in touchdown di Riccardo Duranti per Tommaso Ivasiuc. La trasformazione su calcio di quest’ultimo portava il punteggio sul 7-0 ed era solo l’inizio.