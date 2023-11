MTS Ser, bella vittoria contro Savigliano

Dopo quasi due ore intense di partita, l'Mts Ser Santena vince per 3-1 fra le mura amiche del PalaSer. Tre punti importanti per la formazione santenese che raggiunge la 7^ posizione in classifica, anche se in realtà, il campionato è ancora lungo, per Destefanis e compagne e la salvezza è ancora distante.

Le avversarie il Vbc Officine Savigliano arrivano a Santena cariche della vittoria contro la "corazzata" Alessandria e mettono in campo determinazione e nervosismo al pari delle padrone di casa, ma cedono solo sul finale. È stata una partita difficile anche per l'arbitraggio con tanti palloni giocati al limite non facili da valutare in pochi istanti, e con scelte a volte non condivise da giocatrici e tifosi.

Nel primo set coach Bellagotti schiera: Rolle in palleggio, Nardoianni opposto, Scapati e Destefanis centrali, Busso e Zapryanova bande, Ferrua libero. Come nella partita con Caselle anche in questa le padrone di casa non partono con l'appiglio giusto e in men che non si dica si ritrovano sullo 0-6, costringendo l'allenatore santenese a chiamare il primo time out. Piano piano l'Mts riordina gioco e idee e recupera lo svantaggio portandosi sul 10-12, ma ancora una volta il Savigliano parte alla carica aumentando ancora le distanze dalle avversarie e chiudendo il set a loro favore per 25-18.

Nel secondo set entra Bertotto al posto di Zapryanova. All'inizio della nuova frazione di gioco sono le tigri santenesi a portarsi in vantaggio con Rolle che velocizza un po' più il gioco affidandosi alle sue centrali che fanno fin da subito la differenza, così sull'8 a 6, il coach saviglianese chiama il primo time out. Con il turno al servizio di Nardoianni le tigri santenesi prendono ancora di più il largo (11-7), ma le ospiti non ci stanno a lasciarsi scappare l'occasione e punto dopo punto pareggiano i conti sul 14 pari. Da qui in poi le due squadre viaggiano sul punto a punto fino alla fine del set e sul 19-21 a favore del Savigliano entra Caretto al posto di Bertotto per dare un po' più di sicurezza in seconda linea. Si arriva al 23 pari e con un attacco dell'opposto saviglianese è la squadra ospite ad andare sul primo set point (23-24), ma con un attacco sulle mani del muro, Nardoianni pareggia nuovamente i conti. Savigliano riconquista il set point con un attacco dalla seconda linea e ancora una volta con un attacco in primo tempo di capitan Destefanis si pareggiano nuovamente i conti sul 25 pari. Con un attacco out della banda saviglianese sono le tigri santenesi ad andare sul set point per 26-25. Coach Porello chiama il time out per cercare di destabilizzare le padrone di casa, ma con un attacco decretato out è l'Mts a chiudere il set per 27-25.

Nel terzo set dopo un pareggio iniziale è la formazione di casa a prendere il largo sfruttando qualche errore di troppo al servizio delle ospiti. Sul 19-17 entra Schiavon al servizio al posto di Scapati e con un attacco out del Savigliano, coach Porello chiama il primo time out sul 20-17, per cercare di recuperare un po' lo svantaggio. Sul 22-20 entra ancora Caretto in seconda linea al posto di Busso e con un bellissimo attacco in diagonale di Nardoianni, siamo sul 23-21 e grazie ad un errore in attacco della banda del Savigliano si arriva al set point 24-22. Il punto finale lo mette a terra un muro di Bertotto e Scapati per 25-22.

Nel quarto e decisivo set è la squadra di casa a dominare il set, cominciando dal turno al servizio di Bertotto che mette a segno anche due ace con la sua solita battuta "spin" e il parziale è già di 3-0 e per poi arrivare al 5-1. Il Savigliano con qualche exploit cerca di impedire questo avanzamento portandosi quindi sul 6 pari, ma a questo punto le tigri santenesi iniziano a sfoderare non solo denti e unghie ma anche muri invalicabili e attacchi poderosi costringendo le avversarie all'errore per la foga di fare punto arrivando così sul 16-12 a favore di Destefanis e compagne.

Sul 19-15 entra ancora una volta Caretto in seconda linea al posto di Busso e con un bel muro di Scapati e Nardoianni si mette a terra il 23-18. Con una ricezione quasi acrobatica proprio di Caretto, Rolle serve Scapati per un primo tempo di Scapati, assolutamente imprendibile che decreta il matchball per 24-19 e con un errore in attacco dalla seconda linea della banda saviglianese si da termine a tutte le ostilità per 25-19.

Sabato prossimo le tigri santenesi affronteranno in trasferta ad Alessandria l'Acrobatica group che è attualmente al secondo posto in classifica con 13 punti.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - 5^ Giornata

MTS SER SANTENA 3

VBC OFFICINE SAVIGLIANO 1

Parziali: 18-25 27-25 25-22 25-19

Mts Ser Santena: Scapati 14, Nardoianni 14, Destefanis 9 (k), Bertotto 8, Busso 6, Rolle 2, Caretto 0, Zapryanova 0, Schiavon 0, Pertusio 0, Saccinto 0, Cassarino 0.

Liberi: Ferrua, Sandrone

Allenatori: Bellagotti, Scomazzon

Team Manager: Cannizzaro

Vbc Officine Savigliano: Castellano 5, Galletto (K) 6, Giraudo 0, Mazziotti 2, Molino 13, Paoli 0, Prekdukaj 10, Rocca 0, Sturaro 3, Tomasetig 5, Vairani 11.

Liberi: Allemano, Tomatis

Allenatori: Porello, Mattis

Fisioterapista: Orlando

Team Manager: Galletto

Arbitri dell'incontro: Suaria Francesco Saverio, Forcella Elia

Segnapunti: Politi

Durata dell'incontro: 1h55