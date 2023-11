La Fulgor Basket ci prova, ma la Fabo Herons mostra il suo valore

Nulla da fare sul parquet dello splendido Pala Terme di Montecatini per la Paffoni Fulgor Basket di coach Ugo Ducarello, che dopo aver lottato alla pari con i toscani per tutto il primo tempo, nella terza frazione subisce la verve e fisicità della Fabo Herons, capace di allungare fino a chiudere la gara. Balanzoni e compagni hanno il merito di rimanere con la testa sulla partita, lottando e provando l’impresa, che si spegne sul 79-70.

Partenza lanciatissima della Paffoni, che con un ispirato Fazioli mette la testa avanti sino 23 a 18. La tripla allo scadere di Giancarli vale il 21-23 Herons. Il break avviato dai rossoblu prosegue sino al 10-0, con la Paffoni in sofferenza a rimbalzo e coach Ducarello costretto al timeout. La reazione c’è: 5-0 firmato Balanzoni e nuova parità sul tennistico 30-30. Fazioli sblocca una prolungata parità con tre tiri liberi, mentre nel finale di quarto Herons riesce a rimettere il naso avanti sul 42-41. Nel terzo quarto si spezzano gli equilibri: Paffoni penalizzata nello scontro fisico con la Fabo Herons, con gli uomini di Barsotti molto aggressivi sulle linee di passaggio e sulla palla. Il gap si amplia con le triple e le soluzioni corali della formazione toscana, che tocca anche il +20. Balanzoni si carica sulle spalle i compagni, la Fulgor trova buone soluzioni sull’aggressività difensiva di Montecatini e il divario si assottiglia. Non basta, però, lo sforzo dei rossoverdi, finisce 79-70.

Coach Ugo Ducarello commenta così la sconfitta della sua squadra: «Faccio i complimenti a Montecatini per l’ottima partita. Sono, a mio parere, la squadra più attrezzata del campionato, giocano con grande fisicità ed aggressività, ma nel primo tempo siamo stati diligenti nell’attaccare i miss-match, creando anche un piccolo break a nostro vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo concesso troppo a rimbalzo d’attacco, lasciando loro seconde opportunità che hanno fruttato il parziale decisivo dell’incontro. Noi ci abbiamo messo del nostro, commettendo qualche errore di troppo, ma in questo momento posso solo dire bravi ai miei ragazzi per aver lottato e per essersi aiutati in campo. Dobbiamo ripartire da qui, dallo spirito di squadra!».