Igor Agil Volley, il recap della settimana

U16 Ecc territoriale e Prima divisione: vittoria e sconfitta

Due punti conquistati nel week end dalle Igorine di Lele Cappato. In U16 Eccellenza territoriale vittoria 2-3 (25-22; 23-25; 27-25; 13-25; 8-15) a casa di Verbania e sconfitta 3-0 (25-20; 25-20; 25-14) nel derby con San Giuseppe Trecate in Prima divisione. "Nel giovanile si son viste ottime cose, ma anche le solite lacune caratteriali e di concentrazione che ci caratterizzano. Tutto si può dire meno che questa squadra non lotti ‘fino alla fine’. Ancora tie-break e questa volta, con una bella vittoria. Altra prova di carattere e la squadra si sta dimostrando duttile in tutti i suoi elementi. In Prima divisione abbiamo fatto molta fatica in generale" dice l'allenatore.

Serie D e U16 regionale: un punto per le Igorine

Un punto conquistato nel week end invece per le Igorine di Valeria Alberti. In serie D la squadra gioca ancora un tie break e cede 2-3 (25-23; 25-19; 14-25; 19-25; 9-15) a Vercelli; le Igorine, conquistati i primi due set, hanno poi subito il rientro avversario e lottato fino alla fine. In U16 regionale invece sconfitta 0-3 (20-25; 23-25; 17-25) contro Asti. "Difficilmente dico brave alle ragazze dopo una sconfitta 3-0, con Asti però abbiamo giocato una buona pallavolo contro un avversario di livello. E' stato un bel banco di prova, - dice l'allenatrice - ci vuole tanta pazienza, onore alle avversarie per la vittoria, è una squadra allestita con fisicità importanti; io ho il sogno di incontrarle ancora il più in là possibile nel nostro cammino e fare di nuovo un punto della situazione".

U18, vittoria a Novara

Tre punti per la formazione di Barbara Medici nel campionato giovanile: l'U18 vince a Issa Novara con il punteggio netto di 0-3 (13-25; 15-25; 18-25).

U14 Ecc territoriale e U16 territoriale, doppietta con Biella

Doppietta per le Igorine di Mattia Rossi, vittoria per l'U16 territoriale (nella foto) a casa di Biella 1-3 (25-20; 11-25; 23-25; 16-25) e vittoria in U14 Eccellenza territoriale in casa contro Biella 3-0 (25-17; 25-15; 25-18).

U13, vittoria con Romagnano

Bella sfida casalinga per le Igorine di Luca Astorino; la squadra vince fra le mura di casa contro Pavic Romagnano per 3-0 (25-12; 25-4, 25-4).