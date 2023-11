Biella Rugby, il recap del weekend

CADETTA 05.11.23

Cus Genova 13

Biella Rugby 17

Parzilai (8-5)

Marcatori. Mete: Panaro, Coda Cap, Besso. Trasformazioni: Poli.

Biella Rugby: Negro; Savatteri, Braga, Caputo, Poli (66’ Cafaro); Varese, Besso; Givonetti, Protto (64’ Salussolia), Zacchero (55’ Bottero); Passuello (41’ Morandini), Panaro; Bortolot (47’ Coda Cap), Lanza (cap.), Zanotti (72’ Salerno). A disposizione: Panatero.

Nicola Mazzuccato, coach: «Partita difficile, la squadra è stata particolarmente nervosa e non si è adattata al metro di giudizio dell'arbitro subendo anche due cartellini gialli, questo ha impedito di esprimere al meglio il nostro gioco, specialmente in attacco. Nonostante le difficoltà la difesa si è comportata bene anche se dobbiamo sistemare un po' l'altezza dell'intervento sul placcaggio. Comunque i ragazzi portano a casa una vittoria importante che ci fa chiudere il primo ciclo di quattro partite con quattro vittorie. Bravi tutti».

SENIOR F 05.11.23

San Mauro/Biella Rugby 57

Cus Genova 7

Parziali (38-0)

Marcatori. Mete: Pagliano (2), Borello, Skofca, Benedetto, Floris (2), Sanseverino (2). Trasformazioni: Floris (6).

Biella Rugby: Sanseverino; Borello, Floris, Benedetto, Monticelli; D’Orta (67’ Hysmeta), Pagliano (67’ Toro); Skofca, Zanoni (cap) (55’ Cesale Ros), Difino; Papeo, Bongiovanni (46’ Pintorello); Formaggio (72’ Omoregie), Lembo, Boetto.

Stefano Scursatone, coach: «Seconda partita e seconda vittoria per le Franchigia piemontese Le Fenici. Partita in casa a Biella che vede subito le padrone lavorare sicure e andare in meta dopo 5' con Pagliano, non trasformata. Al 3' minuto il punteggio si amplia con la meta di Borello, trasformata da Floris. Partita che si arresta per qualche minuto, fino a situazione di touche che vede Skofca, ripartire da una maul e segnare la terza meta dell’incontro, non trasformata.

Verso la fine del primo altre due mete, entrambe su azione partita da mischia, che vede prima Benedetto e poi Floris segnare, entrambe trasformate Secondo tempo, che sarà la fotocopia del primo, dove la Franchigia piemontese, con idee chiare va due volte in meta con Sanseverino, solo una trasformata. I minuti passano e le padrone di casa aumentano il risultato, andando in meta altre due volte con Pagliano prima e Floris subito dopo, entrambe trasformate da Floris.

Soddisfazione personale anche per Genova, che sblocca il tabellino negli ultimi minuti per il risultato finale che vede Le Fenici chiudere il match sul 57 a 7 e andare al riposo con due risultati utili. Prossima sfida il 26 novembre sul campo del Tortona».

UNDER 18 05.11.23

Biella Rugby 19

Stade Valdotain 12

Parziali (12-12)

Marcatori. Mete: Fusaro, Zavallone, Castello. Trasformazioni: Moretti, Salussolia.

Biella Rugby: Meneghetti; Defilippi (55’ Besso), Moretti, Castello, Rava (41’ Pavesi); Salussolia, Fusaro (60’ Grillenzoni); Trocca (69’ Borno), Gregori, Rossi; Chiorboli, Buturca; Zavallone, Grandi (75’ Pacchiarotti), Silvestrini (43’ Bredariol). A disposizione: Formigoni.

Emilio Vezzoli, coach: «Grande prova dei nostri ragazzi che esprimono un bel rugby e soprattutto restano concentrati per tutti i settanta minuti. Rispetto all'ultima partita contro CUS Torino, c'è stato un netto miglioramento a livello mentale e di disciplina. Sicuramente il pacchetto di mischia è stato fondamentale oggi con mischie avanzanti e touche vinte in attacco e anche in difesa. Ora ci aspetta l'ultima partita in casa del Rivoli e poi tireremo le somme. Per finire ci teniamo a ringraziare il pubblico sugli spalti che si è davvero fatto sentire e ha caricato i ragazzi nei momenti delicati della partita».

UNDER 14 04.11.23

Biella Rugby 31

Collegno Rugby 0

Marcatori. Mete: Balducci (3), Defilippi (2). Trasformazioni: Benedetti e Balducci (2)

Biella Rugby: Benedetti, Pizzanelli, Ghlilardi, DI Girolamo, Balducci, Siletti, Defilippi, Gobbi, Pavanetto, Bocca, Coda Caseia. A disposizione: Ben Alilou, Mercandino, Ruffa, Piazza, Paggio.

Adriano Moro, coach: «La partita è stata durissima contro un Collegno contato, ma molto ben organizzato in difesa, molto duro e fisico. I ragazzi sono riusciti a mantenere la giusta freddezza e a ottimizzare i pochi spazi lasciati dagli avversari, non concedendo nulla in difesa e costruendo molto bene in transizione».

OLD 04.11.23

Biella Rugby Old 0

Barberas Alessandria 0

Biella Rugby: Mautino; Clerico, Italiano, Scaramal, Pozzati; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Heery, Tagliabue; Gramegna, Raisi; Vatteroni, Martino, Cocimano. A disposizione: Fozzato, Mantovani, Guadagnuolo, Flores, Grandi, Sacco, Grillenzoni, Maffeo, Torre, Furno, Tibaldi.

Daniele Vatteroni, team manager: «Prima di campionato sotto una pioggia battente, clima autunnale, campo pesante, partita maschia, giocata dagli avanti tra il centro campo e dentro i loro ventidue. Rimpianto per non esser riusciti a chiuderla in almeno due o tre occasioni. Ovviamente ci siamo rifatti al terzo tempo».

Prima di Campionato Old: Como Torino 5 a 10 (1 a 2 mete), Bergamo Monza 10 a 30 (2 a 6), Asti Rovato 0 a 20 (0 a 4), Biella Alessandria 0 a 0, Brescia riposo. Classifica 5 Monza 5 Rovato 4 Torino 2 Biella 2 Alessandria 1 Como 0 Bergamo 0 Asti 0 Brescia