Club76, i risultati del fine settimana

Primo fine settimana di novembre in campo per il Club76.

A cominciare dalla vittoria di sabato sera delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, hanno battuto per 3-0 le avversarie di Pinerolo, nel corso di un infiammatissimo derby al PalaFenera di Chieri.

Per quanto riguarda la Serie B2 Under 18, le ragazze del duo Moretti – Ollino hanno vinto 3-2 contro Alba Volley, nel corso di un match molto combattuto. Primo set non al massimo per le biancoblù, soprattutto a muro e in difesa, mentre secondo e terzo set hanno visto molti punti in attacco. Un calo al quarto set ha portato al tie break, vinto poi in rimonta da Chieri. Prossima settimana partita ad Albenga.

Weekend in positivo anche in B2 per MTS Santena, che vince 3-1 affrontando Savigliano. Dopo una partenza in salita, le Tigri riescono a ribaltare la partita soffrendo nel finale di secondo e terzo set e poi dominando il quarto. Santena esce quindi dalla zona retrocessione e continua a lavorare per migliorarsi.

La Serie C Playasti sabato sera a Biella incassa un’altra sconfitta per 3-0. Una squadra che non sembra riuscire a giocare serenamente, sempre con il freno tirato. Ieri mattina, invece, sfida al vertice con Igor a Novara, lo spirito è un altro e si prova subito a vincere, si limitano gli errori e si aggredisce l’avversario. A parte un calo di attenzione nel finale del secondo set (ben recuperato), il Playasti vince in trasferta per 0-3 contro un avversario di gran livello.

Partita difficile per la Serie D. Rasero Teloni Playasti Club76 cede il derby interno a GS Pino Volley, che si impone 3-1 sulle astigiane.

L'U14 Gold ha vinto 3-0 contro Alba Volley ad Alba. Un buon livello di servizio per tutta la gara ha permesso di portare a casa i tre importantissimi punti. Nel Campionato U14, inoltre, si segnala che il Club76PlayAsti provinciale ha vinto contro V.B.C. Dogliani per 3-0. Una partita con ritmo costante e convincente e una buona prestazione in battuta da parte di molte atlete ha permesso alla squadra di conquistare una vittoria importante per la classifica.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 3 novembre

• Prima Divisione Azzurra Femminile C.T. Torino Girone C: ASD Polisportiva Venaria vs GS Pino Azzurra 0-3

• Prima Divisione Arancione Femminile C.T. Torino Girone E: Pianezza Volley vs Club76 Fenera GS Pino 3-1

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri ’76 vs Volley Montanaro 3-1

Sabato 4 novembre

• Serie C F. C.R. Piemonte Girone A: Prochimica Novarese Virtus Biella vs Club76 Playasti 3-0

• Serie D F. C.R. Piemonte Girone B: GS Pino Volley vs Rasero Teloni – Playasti Club76 3-1

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: L'Alba Volley vs Club76 Playasti Gold 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti 2011 vs RS Volley Racconigi 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone D: V.B.C. Dogliani vs Club76 Playasti Provinciale 0-3

• Under 13 F. C.T. Torino Girone B: Club76 GS Pino vs Fisiosalute Nichelino Volley 3-2

• Under 13 F. C.T. Torino Girone E: Club76 Fenera Chieri vs Agenzia Bm Bzz Piossasco Volley 3-0

Domenica 5 novembre

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti: ASD Centallo Volley vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.R. Piemonte Girone A: Igor Volley vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: ASD Santa Margherita vs Club76 Playasti 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone H: Club76 Fenera Chieri vs Moncalierivolley Gasp Fucsia 0-3

• Under 16 F. C.T. Torino Girone M: Club76 Chieri GS Pino vs Lilliput 2010 1-3

• Under 15 M. C.T. Torino Girone A: Ristorante 1883 Volley Parella Torino vs Liquicredit Fenera Chieri76 3-0

• Under 14 F. C.T. Torino Girone F: To.Volley vs Club76 Fenera Chieri 2-3