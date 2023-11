Vialattea: prime importanti nevicate sull'intero comprensorio

Il mese di novembre si è aperto con le prime importanti nevicate sull’intero comprensorio della Vialattea.

Condizioni che lasciano ben sperare in vista dell’imminente apertura della stagione sciistica 2023/2024, programmata (condizioni di innevamento permettendo) per giovedì 7 dicembre 2023. Intanto si lavora con i battipista per cingolare la neve, facendo uscire l’aria, e consolidare il manto ricorrendo anche, nella zona di Sestriere, all’innevamento programmato.

Sino a lunedì 13 novembre 2023 sarà possibile acquistare lo Skipass Stagionale Vialattea al prezzo promozionale di 850 euro, anziché 1200.