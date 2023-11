BEA cede, Biella difende il fattore campo

Sabato 4 ottobre si è giocata la sesta giornata del campionato di Serie C.

I Leopardi di coach Franz Conti, ancora tempestati dalle assenze, si presentano al PalaPajetta per la difficile sfida contro Biella Next. Gara molto importante in chiave classifica, con le due compagini che risultavano essere al secondo posto in classifica a pari punti. Partenza a fionda per i padroni di casa, con i chieresi che accennano una timida reazione nella seconda decina. Il secondo tempo è di completo controllo dei biellesi, che continuano ad aumentare il vantaggio fino al risultato finale.

LA GARA

Biella scende in campo con il consueto quintetto, composto da Sartore, Alberto, Lomele, Bamba e Vercellino. Coach Conti risponde con D’Arrigo, Moris, Corrado, Ruà e Stella. Ancora ai box Drame e Agbogan, con Mosca presente in panchina solamente per onor di firma. Oltre ai tre precedentemente citati, pesa anche l’assenza di De Mita, oltre che di Quagliotto e Origlia. Le assenze si fanno sentire fin da subito per i Leopardi, che subiscono un parziale importante già dalla prima decina. Biella è molto brava a sfruttare le disattenzioni difensive dei chieresi, mantenendo molto alto il ritmo di gara. Nel secondo quarto arriva una timida reazione da parte della formazione ospite, che, guidata da uno stoico Edoardo Ruà, cerca di riavvicinarsi sul -10. Già sul finire del primo tempo, però, le energie iniziano ad essere meno copiose per Chieri, che subisce un altro parziale che porta il risultato sul 47 a 23 dell’intervallo.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, arriva il blackout completo da parte di BEA. Biella ha in mano il pallino del gioco, riuscendo a colpire con costanza da oltre l’arco e difendendo forte, impedendo all’attacco chierese di trovare canestri facili. Un terzo quarto da 34 a 10 chiude anzitempo la pratica, portando il vantaggio di Biella a scollinare quota 50 punti. Nell’ultima decina tante rotazioni per i padroni di casa, con i Leopardi che ne approfittano per cercare di ridurre lo svantaggio. Negli ultimi sprazzi di gara, arriva anche il primo canestro in Serie C di Tommaso Bianco, con il quarto periodo che finisce in perfetta parità. Risultato finale che recita 103 a 55 in favore di Biella, con BEA che non riesce a compiere l’ennesimo miracolo.

IL COMMENTO

«Abbiamo giocato contro una squadra completa e in un momento di condizione fisica al top. Noi abbiamo 5 infortunati e ci mancavano gli aggregati della 17 – commenta coach Francesco Conti – Si trattava di fare un’impresa, e il gruppo per come è unito lo meritava anche, ma realisticamente non eravamo nelle condizioni di competere sui 40 minuti. Lo scarto è esagerato e un po’ di orgoglio in più ci poteva stare, ma è solo una serata da archiviare in un campionato in cui comunque siamo partiti molto bene. Domenica prossima giocheremo un’altra gara molto difficile ma saremo in casa e sono sicuro che riusciremo a trovare quelle risorse extra di cui abbiamo bisogno».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la brutta sconfitta del PalaPajetta, i Leopardi tornano al PalaGialdo. La prossima sfida, molto importante per la classifica, sarà quella contro PNC Ciriè di domenica alle ore 18:30.

BIELLA NEXT 103

BEA CHIERI 55

Parziali (24-9, 47-23, 81-33)

BIELLA: Squizzato 19, Vercellino 16, Di Micco 15, Alberto 12, Sartore 12, Bamba 11, Moscatelli 6, Lomele 5, Leonardi 3, Barbera 2, Aimone 2, Cena. All. Danna

CHIERI: Ruà 21, D’Arrigo 10, Corrado 9, Stella 6, Moris 4, Bianco 2, Stiffi 2, Piersanti 1, Mosca n.e. All. Conti, Ass. Colò, Prep. Turetta, Acc. Monteleone