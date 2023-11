Concordia - 3^ Prova Silver Regionale Silver Individuale

Anche questa volta la S. G. CONCORDIA era presente con una ricca rappresentanza delle sue ginnaste, che hanno ottenuto brillanti risultati, conquistando il podio in tutte le categorie in cui hanno gareggiato.

Sabato, nei Livelli LA1- LA2 Sofia Crovella è 1^ nelle Senior1, Emma Mormando è 2^ nelle A4, Valentina Da Mota Calzolari è 3^ nella A1.

Domenica, nel livello LB, le Concordine sono state protagoniste: nella A3 Chiara Bonora è 1^, Zoe Gamba è 1^ nelle A4, Greta Marotta è 3^ nelle Junior 1. Nel Livello LB2 un bellissimo Oro per Martina Amedei.

Molto soddisfatte le tecniche del settore Silver, dalla responsabile Martina Brosio, alle assistenti Giulia Maggio e Giulia Manusia, che hanno visto una crescita costante nelle giovani atlete.

Si conclude con queste gare la fase Regionale del Campionato Silver Individuale. Il prossimo appuntamento per le Concordine sarà a Rimini, dove a dicembre si svolgerà il Campionato Nazionale Silver 2023, Winter Edition.