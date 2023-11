Coppa Piemonte e Valle D’Aosta, secondo fine settimana di gare

Buone indicazioni del gruppo fanno ben presagire in vista del prossimo appuntamento della squadra fissato per il 19 novembre a Saint Vincent in occasione del Trofeo Interclub che vedrà coinvolte tutte le realtà sportive che convergono in TDN e dunque rappresenterà un importante momento agonistico e di confronto.

Molto bene anche Lucia Tassinario , terza nei 100 misti dietro a Giada Gorlier (a segno agli Europei Juniores con la staffetta azzurra lo scorso anno) e Benedetta Pilato, ex primatista mondiale dei 50 rana e campionessa mondiale ed europea con cui la portacolori del TDN non ha per nulla sfigurato. Per Lucia un ottimo 1’04”46 che va a sfiorare il primato personale.

In grande evidenza Alessio Hincu , capace di siglare due tempo limite per i Criteria nei 200 rana (2’22”94) e nei 200 misti (2’19”49), prova in cui ha dominato nella categoria Ragazzi (ricordiamo che nell’edizione passata della massima rassegna nazionale giovanile invernale in vasca da 25 metri, Alessio chiuse una gara al primo posto e tre prove nei primi tre posti).

ValleBelbo Sport

Fine settimana dedicato al mezzofondo e ai misti per la ValleBelbo Sport in occasione del secondo blocco di gare della Coppa Piemonte e Valle D’Aosta.

A Torino, nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 novembre, i ragazzi che si allenano quotidianamente presso il Centro Sportivo Orangym di Nizza Monferrato hanno affrontato al meglio le distanze e le specialità proposte dal programma gare, sebbene le loro attuali caratteristiche li favoriscano nelle prove più brevi, come quelle dello scorso weekend.

Non sono mancate prestazioni degne di nota e primati personali. Lucia Tassinario si esalta nei 100 misti, gara in cui chiude al terzo posto alle spalle di Gorlier e della ex primatista mondiale dei 50 rana Benedetta Pilato, toccando in 1’04”46, a ridosso del primato personale siglato in occasione dei Regionali dell’anno scorso in un momento piuttosto proficuo della stagione.

Ottime indicazioni e miglioramenti cronometrici per Elisa Ferrari, seconda nei 100 misti nella categoria ragazzi in 1’14”33 e autrice di 2’23”57 nei 200 sl. Si migliorano in maniera considerevole Andrea Randi in 200 sl (1’58”47) e 100 misti (1’00”32), Alessandro Mairano (200 rana 2’56”17) e Luca Lovisolo, che nei 400 sl scende a 4’58”22, e Maddalena Bertelli, capace di nuotare i 200 dorso in 2’29”04 e i 200 sl in 2’37”15.

In gara a Torino anche gli altri componenti della squadra Margherita Berta, Elisa De Muro, Federica Ferraris, Greta Gabutto, Francesca Gallione, Chiara Ludovica Merlin, Camilla Palumbo, Daniel Argieri, Gabriele Bertoli, Alessandro Bertolino e Guido Cuniberti Mighetti.