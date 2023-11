BEA Chieri: tutti i risultati del settore giovanile

Inizio incoraggiante per l'Under 13 Femminile, che porta a casa un successo convincente nella prima giornata, ospitando la Scuola Basket Asti.

Esordio con vittoria per l'Under 15 Silver, che supera la Pallacanestro Giaveno in trasferta nel primo appuntamento del campionato. Vincono all'esordio stagionale anche gli Under 14 TSEC, ospiti di Lovi Borgaro nel campionato di categoria Uisp.

Settimana complessa per l'Under 17 Eccellenza, che cede in trasferta con TNA San Mauro. Finisce all'over time la gara dei coetanei dell'Under 17 Gold, che cedono di soli due punti con Granda College Cuneo, dopo un primo tempo in testa. L'Under 15 Eccellenza migliora nel secondo tempo, ma cede alla capolista Collegno Basket. Al Pala Gialdo, cede a TNA San Mauro anche l'Under 14 Gold.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI - ASD S.B. ASTI 106-35

Parziali: 14-9, 45-21, 75-28

BEA CHIERI: Ferrone 32, Bernardinello 22, Sangiorgi 19, Giardiello 12 , Della Croce 8, Mosso 4, Alessandria 4, Santoro 3,Di Dedda 2 , Cammareri, Giangualano, Savio, All. ucci , Ass. Lafiosca, Ghibaudo.

ASTI: Cantelli 7, Dessimone 6, Reggio M. 5, Reggio S. 4, Poli 4, Viarengo 4, Castino 3, Scanavino 2, Chociatj , Santagata. All. Miceli, Ass. Scanavino.

U15 SILVER

PALLACANESTRO GIAVENO - BEA CHIERI 58-87

Parziali: 12-19, 29-43, 45-64

GIAVENO: Innorta 15, Dal masso 2, Vernica 2, Funtò: 2, Guglielmino13, Gillio18, Gaeta 6, Abbate. All. Budaeso.

BEA CHIERI: Cordero: 5, Viale 4, Traversari: 23, Bonetti 1, Meles 12, Mastrocola13, Balla 4, Costamagna 7, Stoian 2, Carrara 7, Griva, Gigante 9. All. Grillone, Ass. Viberti.

U14 UISP

LOVI BORGARO – BEA TSEC 42-51

Parziali: 11-17, 22-30, 30-35

BEA TSEC: Iacovuzzi, Sandri 5, Cartolaro 12, Dalmasso 14, Dardano 2, Percudani 12, Stoian 4, Vaschetto, Cazzaro, Solla 2. All Piccionne, Ass. Mazzardis. Percudani.

U17 ECCELLENZA

TNA SAN MAURO – BEA CHIERI 95-58

Parziali: 20-19, 47-36, 66-42

SAN MAURO: Bena 2, Binovi 8, Domiziano 10, Maicu 2, Termine 2, Pizzaia 31, Negro 6, Agnese 6, Benenti 12, Lapenna, Andriolo, Carlino 17. All. Rossin, Ass. Pasotti.

CHIERI: Marrese 12, Viggiano 11, Quagliotto 12, Guardalben, Bechis 5, Minetti 2, Trunfio, Altina 2, Origlia 7, Monaco 1, Pisciuneri 6. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U17 GOLD

BEA CHIERI – GRANDA COLLEGE CUNEO 75-77 dts

Parziali: 25-14, 42-32, 60-47, 66-66

BEA CHIERI: Ricci 26, Ahia 12, Zanzon 10, Giangualano 7, Cascio 6, Gangitano 6, Zarba 2, Gamba 2, Radatti 2, Scamardella 2, Molinari, Da Rodda. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL – COLLEGNO BASKET 46-66

Parziali: 10-22, 23-47, 37-56

BEA CHIERI: Milani 4, Di Carlo 2, Giachino 9, Vacca 1, Montanella, Destefanis, Petrin 4, Obakhavbaye 23, Calò, Coltiletti 3, Valentini, Giorcelli. All. Allisiardi, Ass. Mastrorilli, Acc. Castelli.

U14 GOLD

BEA CHIERI - TNA SAN MAURO 66-92

Parziali: 22-19, 39-52, 55-73

BEA Chieri: Fatai (Cap.)10, Borz 6, Spano, Di Giorgio, Cristiano 4, De Mita, Menegatti 7, Montiglio 1, Calò 29, Dalmasso 1, Coltiletti 8, Dimonte. All. Corrado, Ass. all. Pirocca.

TNA: Delvecchio (Cap.) 16, Pilotti 1, Pizzarelli, Balliano, Arcidiacono 2, Genco, Arditi, Alì 2, Simoni 24, Procacci 41, Corrao 6, Abelli. All. Vermiglio.