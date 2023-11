Abet Bra Basket infligge il primo ko a Ciriè

Campionato di Serie C, sesta giornata di andata, l’Abet Bra reduce dalla sconfitta casalinga contro Biella Next affronta la prima della classe Ciriè, squadra ancora a punteggio pieno. Il campo di Nole è carico dei bei ricordi, l’anno scorso i biancoblu proprio su quel parquet festeggiavano la vittoria del campionato e la promozione in Serie C.

La partita parte subito sui binari della determinazione e i braidesi dimostrano di non avere problemi a fronteggiare una squadra dalle rotazioni profonde e di talento: la prima frazione si chiude 26-22 per i padroni di casa.

Il grande punto di svolta avviene nella seconda metà di gara quando i braidesi segnano un parziale di 16-3. Difese asfissianti e soluzioni offensive lucide mettono alle strette i padroni di casa.

La ripresa del secondo tempo vede subito Ciriè rientrare in campo con un secco 5-0 che costringe i viaggianti al time out. Il terzo quarto si chiude in sostanziale parità con il punteggio di 18-17. Nell’ultima frazione PNC tenta la mossa tattica difensiva mostrando una difesa a zona 2-3 che porta a esecuzioni poco fluide e tiri forzati, ciò permette la riapertura del match. La partita si risolve negli ultimi possessi con dei tiri importanti segnati da Zabert e Canepa che mettono i padroni di casa a distanza di sicurezza. Una contestazione di un tiro da tre punti, porta PNC in lunetta per strappare l’over-time, ma ciò non accade.

«È stata una partita molto combattuta contro una squadra di grande caratura e ben allenata. Siamo soddisfatti per non avere mai dato l’aspetto della squadra intimorita al cospetto di una corazzata. Le ultime due settimane di lavoro sono state contraddistinte da un lavoro di staff molto produttivo, il supporto e la condivisione degli obiettivi con la nostra psicologa dello sport Simona Caputo ci ha dato preziosi spunti su cui lavorare. Il merito finale va sicuramente a tutti i ragazzi che hanno interpretato la gara nel migliore dei modi» – il commento di coach Siragusa.

Prossimo appuntamento al Palasport di Bra domenica alle 18 contro College Novara.

PNC 83

BT71 Abet Bra 84

PNC: Romerio 29, Ferro 15, Savoldelli 12, Lissiotto 8, Toure 8, Molinaro 7, Bacchini 4, Balma, Pieretto, Perino, Viano, Altobelli.

BT71 Abet Bra: Cortese 18, Pulina 15, Corvalan 13, Negro 12, Bernabei 12, Zabert 9, Canepa 5, Eirale, Ferrero, Oberto.