Torino 2025 protagonista con la città alle Nitto ATP Finals

Torino 2025 e Comune di Torino insieme durante le Nitto Atp Finals per la promozione del territorio attraverso i grandi eventi. Dal 12 al 19 novembre, i maestri del tennis daranno spettacolo al Pala Alpitour, ma saranno tantissime le iniziative sparse per tutta la Città di Torino, tra cui gli incontri di Casa Tennis, all’interno della cupola geodetica allestita in Piazza Castello.

Il Comitato organizzatore dei prossimi Giochi Mondiali Universitari invernali, assegnati dalla FISU alla FederCUSI, ha colto la palla al balzo e sarà protagonista con due talk il 14 novembre dalle 15,30 alle 16,30 e il 17 novembre dalle 16,30 alle 17,30.

14 novembre: Torino 2025, una nuova sfida per i FISU Games

All’evento sportivo, in programma dal 13 al 23 gennaio 2025 sui territori di Torino, Bardonecchia, Pragelato, Torre Pellice e Pinerolo, si affiancherà per la prima volta la challenge della mente BRAINstorm. Ideata dal Comitato organizzatore dei Giochi Mondiali Universitari di Torino 2025, in collaborazione con i quattro Atenei piemontesi e con il contributo della Camera di commercio di Torino, questa challenge punta a portare 900 giovani provenienti da tutti i Paesi del mondo per discutere i grandi problemi del millennio, partecipando ad una competizione intellettuale che si svolgerà in contemporanea alle sfide sportive.

Saranno ospiti dell’incontro i due campioni nella vita e nello sport:

Vittoria Bussi, laureata in Matematica Pura alla Sapienza di Roma, dottorata ad Oxford e post-dottoranda a Trieste. Dopo la perdita del padre, ha deciso di inseguire il sogno sportivo, coronato con la realizzazione del nuovo Record dell’Ora (50,267 km), diventando la prima donna a infrangere la barriera dei 50 km.

Alessandro Daldoss, sciatore trentino ipovedente vincitore della Coppa del Mondo 2013/2014 e apripista all’Universiade di Trentino 2013. Laureato in Management e Consulenza Aziendale, ha un Master in Previsione Sociale e lavora con la Provincia di Trento, occupandosi della Gestione del Personale della Scuola.

È possibile registrarsi a questo link.

17 novembre: Don’t Miss the Call! Torino 2025 ti aspetta

L’obiettivo del talk è coinvolgere il sistema universitario e associativo nella costruzione di questo evento, offrendo opportunità agli studenti universitari e al territorio di vivere i FISU Games da protagonisti, attraverso la partecipazione al programma volontari e ai progetti di tirocinio. Nel corso dell’incontro, si presenterà l’evento, l’importanza del ruolo dei volontari e dei tirocinanti nei grandi eventi sportivi organizzati dalla città di Torino e dalla Regione Piemonte e le modalità per entrare a far parte del team di Torino 2025.

È possibile registrarsi a questo link.

Oltre agli incontri a Casa Tennis, sono tante le iniziative promosse dalla Città di Torino con Turismo Torino e Provincia. All'Archivio di Stato di Torino di piazza Castello ci sarà uno spazio per le degustazioni guidate delle eccellenze enogastronomiche del territorio organizzate da Camera di Commercio di Torino e Regione Piemonte. Programma completo e prenotazioni a questo link.

In aggiunta, ogni giorno numerose sono previste visite guidate per scoprire i mille volti di Torino, dai Caffè Storici ai palazzi regali, e le Luci d'Artista che colorano il cielo della città anche dopo il tramonto. Programma completo e prenotazioni a questo link.

Infine, è previsto un ricco calendario di appuntamenti dal giorno alla notte con mostre a tema e animazione per le vie del centro. Le proposte spazieranno dalla musica e la danza, al circo e la magia per chiudere la settimana con un closing party la sera di domenica 19 Novembre. Programma completo a questo link.