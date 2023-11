Cuneo Volley: che spettacolo le Under 15 LabTravel

Sabato vincente per le U15 Lab Travel Cuneo che vincono sia in casa che in trasferta. La compagine Bianca sul campo di casa regola 3-2 il Villanova Mondovì, mentre la Rossa a Mondovì porta a casa una vittoria piena.

Domani, mercoledì 8 novembre ore 19.30, i ragazzi di coach Revelli, al momento capolista, scenderanno in campo a Chieri per la 3^ giornata di andata. Giovedì alle ore 21.00, invece, la Prima Divisione di coach Tavella andrà in trasferta a Genola. A chiudere gli appuntamenti infrasettimanali, l’Under 17 Rossa di coach Vergnaghi che venerdì 10, sempre alle ore 21.00, sarà a Boves, ospite della Virtus Boves.

LE GARE

Mercoledì 8 novembre

Under 19 - ore 19.30

Polisportiva Chieri VS Lab Travel Cuneo Rossa -> Chieri



Giovedì 9 novembre

Prima Divisione - ore 21.00

Giovanile Genola ‘05 VS Lab Travel Cuneo -> Genola



Venerdì 10 novembre

Under 17 - ore 21.00

Virtus Boves VS Lab Travel Cuneo Rossa -> Boves