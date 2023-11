Reale Mutua Fenera Chieri ’76: debutto vincente in Coppa CEV

In 67 minuti di gioco la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude vittoriosamente la partita del suo debutto in Coppa Cev, imponendosi 0-3 al Salle Omnisport St. Léonard di Friburgo contro la formazione svizzera del FKB Power Cats Dudingen nell’andata dei sedicesimi di finale.

I parziali chiusi a 14, 15 e 18 ben riassumo un incontro pressoché sempre in mano alle chieresi, con un unico momento di equilibrio nelle fase centrali del terzo set.

Senza capitan Grobelna, rimasta a riposo a Chieri, coach Bregoli schiera la diagonale Malinov-Anthouli, le coppia centrale Zakchaiou-Weitzel, Spirito libero, e in banda Kingdon e Papa, quest’ultima al debutto ufficiale da titolare. Un bel contributo arriva anche da Omoruyi che entra nel finale del secondo set e realizza i suoi primi punti in biancoblù.

Le statistiche finali certificano la netta superiorità di Chieri in attacco (51% contro il 31% elvetico), come anche al servizio (5-11 ace) e a muro (1-7). A livello individuale spiccano le centrali con 15 punti di Weitzel e 11 Zakchaiou. Al Dudingen non bastano 14 punti della banda Meawad.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e FKB Power Cats Dudingen si affronteranno di nuovo martedì 14 novembre (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino per il ritorno del sedicesimi.

La cronaca

Primo set – Weitzel mette a terra il primo punto della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in Coppa Cev (0-1). Il vantaggio cresce rapidamente arrivando a toccare i 6 punti già sull’1-7 (ancora Weitzel). raggiunge i 9 punti sul 4-13 (Anthouli) e i 10 sul 6-16 (muro di Weitzel). Nella parte conclusiva del set il distacco si stabilizza nell’ordine di una decina di punti. Le biancoblù chiudono alla prima palla set grazie a un’invasione elvetica.

Secondo set – Papa mette a terra i primi due palloni della seconda frazione. Chieri raggiunge i 5 punti di vantaggio sul 5-10 con un muro di Weitzel, quindi da 8-13 strappa con forza a 9-18 su servizio di Papa. Sul 12-24 il Dudingen annulla tre set-pioint. Entra Omoruyi e col primo pallone toccato firma il 15-25, realizzando anche il suo primo punto in biancoblù.

Terzo set – Omoruyi è confermata nel sestetto al posto di Kingdon. Le chieresi prendono subito un buon margine: 2-5 (Zakchaiou), 4-8 (Papa). Il Dudingen reagisce trovando la parità sul 9-9. Segue una fase di punto a punto che vede le padrone di casa mettere il naso avanti per la prima volta sul 15-14. Chieri torna in vantaggio (16-17) con Athouli che firma anche il 16-19. Segue il 16-20 di Omoruyi. È la spallata decisiva. Le ragazze di Bregoli guadagnano la prima palla match sul 18-24 con Omoruyi e grazie a un errore del Dudingen fanno scendere i titoli di coda sul 18-25.

Il commento

Valeria Papa: «Sono molto contenta. Era importante portare a casa il risultato e farlo a punteggio pieno senza lasciare nemmeno un set qui. Abbiamo rotto il ghiaccio nel migliore dei modi. Adesso testa al campionato, poi le aspettiamo in casa nostra la settimana prossima».

FKB Power Cats Dudingen 0

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3

Parziali (14-25; 15-25; 18-25)

FKB POWER CATS DUDINGEN: Gebhardt 1, Fayad 3, Da Silva 4, Rothenbuhler, Meawad 14, Wieland 6; Portmann (L); Gasser, Loosli 3, Fluhmann 1, Koch. N. e. Kojundzic, Haslet (2L). All. Portaleoni; 2° Chevalier.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 2, Anthouli 9, Zakchaiou 11, Weitzel 15, Kingdon 9, Papa 7; Spirito (L); Omoruyi 4. N. e. Morello, Gray, Kone, Skinner, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Savic (Serbia) e Voudoris (Grecia).

NOTE: durata set: 21′, 22′, 24′. Errore al servizio: 5-8. Ace: 5-11. Muri vincenti: 1-7.