Granda College Cuneo: il recap della settimana

Divisione Regionale 1

5^ Giornata d’Andata – 05/11/2023

GATORS SAVIGLIANO 54

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 71

Parziali (14-17; 29-31; 39-47)

Agrimontana Granda College: Maccario, Bruschetta, Capelli, Manfredi, Tamagno, Cani, Delogu, Comotti, Bodino, Putortì, Saladini, Zuppanelli.

Coach Lelli - Caroni.

Partita di grande sostanza per la prima squadra maschile targata Agrimontana sul complicatissimo campo dei Gators Savigliano, squadra forte e molto ben allenata da coach Vidili.

I Gators partono subito forte grazie al pressing a tutto campo sin dalla prima azione e Cuneo pare molto confusionaria.

Grazie a buone giocate individuali Granda College si riavvicina nel punteggio, andando addirittura a chiudere in vantaggio il primo quarto sul 14-17.

Il secondo periodo è a marchio Gators e il parziale è a loro favore (15-14); all’intervallo il tabellone segna 29-31 per gli ospiti, preludio di uno spettacolare secondo tempo.

Sostenuti dai tanti tifosi venuti in trasferta “è veramente incredibile vedere quante persone sostengono la nostra squadra, sia in trasferta sia in casa davanti ai PC o alle TV per seguire la diretta”, afferma Coach Lelli, Cuneo piazza un parziale difensivo di alta qualità nel terzo quarto concedendo, solo 10 punti alla squadra di casa.

Il quarto quarto inizia sul +8 (39-47) ed è qui che l’attacco di Cuneo si esprime al meglio contro le difese alternate di zona e uomo degli avversari: buona circolazione di palla e la ricerca del compagno più libero permettono di trovare ottimi tiri.

La partita si chiude sul 54 a 71 per la formazione ospite.

Queste le parole di coach Lelli: «Sono orgoglioso del lavoro fatto in settimana, di come i ragazzi si stanno applicando, ognuno porta il suo mattoncino e soprattutto fa piacere vedere 4 uomini in doppia cifra contro una squadra che pressa sempre a tutto campo per tutta la partita. Ora testa bassa e con umiltà si torna in palestra a migliorare».

UNDER 13 GOLD

3^ Giornata d’Andata – 05/11/2023

PALL. FARIGLIANO 44

GRANDA COLLEGE CUNEO 51

Parziali (12-17; 23-27; 40-44)

Granda College: Picollo, Graziano, Grosso, Maccario, Macagno, Bianco, Giordano, Tardivo, Tallone M., Tallone N., Politano, Musso.

Coach Lelli - Capelli

Granda College Cuneo corsara sul campo di Farigliano al termine di una gara molto bella giocata da due squadre molto simili ed intense

Cuneo parte bene, ma a causa di qualche disattenzione difensiva permette a Farigliano di rimanere attaccata nel punteggio (12-17).

Nel secondo e terzo periodo le due squadre si equivalgono sul campo e anche i parziali dei punteggi sono molto simili: 11-10 nel secondo quarto e 17-17 nel terzo.

È nell'ultimo periodo che Cuneo allunga con una grande difesa di squadra riesce a portare a casa i 2 punti della vittoria.

«Fa molto piacere vedere che il lavoro sul tiro che giornalmente stiamo allenando inizi a portare i suoi frutti, infatti abbiamo messo a segno molti canestri da fuori, avanti così» queste le parole di coach Lelli al termine della gara.

UNDER 19 FEMMINILE

4^ Giornata d’Andata – 05/11/2023

LETTERA 22 35

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO 68

Parziali (14-18; 21-39; 25-55)

B.A.M. Granda College: Franceschini 10, Oberto 4, Lo Re 15, Perna, Frandino 6, Marfulli 11, Bruschetta 5, Ouattara 6, Ballo, Lo Buono 12

Coach: Di Meo - Grosso

Buona prestazione di squadra delle cuneesi della Under 19 femminile che, dopo un primo tempo un po’ contratto riescono a stringere le maglie difensive e a prendere il largo nel secondo quarto, aggiudicandosi la gara sul campo di Lettera 22 Ivrea.

Le ragazze locali giocano la gara con intensità ed agonismo, rendendo il match interessante anche successivamente all’allungo delle cuneesi.

Coach Di Meo e Grosso alternano sul parquet, con ampio minutaggio, l’intero roster a disposizione e tutte le atlete chiamate in campo giocano con energia e determinazione, trovando buone soluzioni di squadra.

UNDER 17 GOLD

4^ Giornata d’Andata – 05/11/2023

Bea Chieri 75

Granda College Cuneo 77 d.t.s.

Parziali (25-14; 42-37; 60-49; 66-66)

Granda College: Grosso 27, Mattio 16, Svoljsak 11, Borgogno 9, Ballario 6, Lukuikila 4, Condur 2, Solaro 1, Russo 1, Pettiti, Giordano, Picollo.

Coach: Griffanti – Menardi

Vittoria al supplementare per Cuneo sul campo di Chieri dopo un match emozionante e ricco di colpi di scena.

Nei primi 3 quarti Chieri è padrona del campo, con i viaggianti che non riescono a trovare le giuste soluzioni in fase difensiva; fortunatamente per Granda College l’attacco regge l’urto non permettendo ai locali di scappare via nel punteggio.

Nel quarto periodo di gioco la gara cambia completamente; Cuneo riesce ad imbrigliare l’attacco locale, concedendo solo 6 punti e canestro dopo canestro ricuce il gap, portando la gara all’overtime.

Durante i supplementari Granda College piazza un mini parziale di 6-0 che risulterà decisivo al termine della contesa. Vince Cuneo 75-77.

«Faccio i complimenti ai ragazzi per averci creduto fino in fondo, anche quando la gara sembrava compromessa e ringrazio la profondità del roster che mi permette di ruotare 12 giocatori per trovare le soluzioni più congeniali alla gara. Ovviamente grandi complimenti a Bea Chieri che ci ha messo in enorme difficoltà grazie ad un bel gioco, una grande difesa e alcune individualità molto interessanti», queste le parole di coach Griffanti al termine della partita.

UNDER 17 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO 50

BORSI BASKET CEVA 82

UNDER 13 FEMMINILE

GRANDA COLLEGE CUNEO 58

BASKET CHIERI 11

UNDER 15 FEMMINILE

LAPOLISMILE 76

GRANDA COLLEGE CUNEO 14

SERIE C FEMMINILE

AVIGLIANA BASKET 40

GRANDA COLLEGE CUNEO 53

UNDER 17 FEMMINILE

VIRTUS BASKET FOSSANO 35

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO 55

SERIE B FEMMINILE

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO 63

DERTHONA BASKET LAB 52