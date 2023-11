Vialattea: l’impianto di innevamento di Sestriere è in funzione a pieno ritmo

In Vialattea neve e freddo sono arrivati, l’impianto di innevamento di Sestriere, rinnovato nell’estate 2023, è in funzione a pieno ritmo ed i mezzi battipista sono al lavoro per cingolare le piste e compattare il fondo a seguito delle prime nevicate e per spianare i cumuli di neve prodotta dai nuovi generatori neve. Le temperature nelle ore notturne sono sotto lo zero e l’impianto di innevamento può lavorare a pieno ritmo.

Oggi, mercoledì 8 novembre, il comprensorio della Vialattea si presenta così!