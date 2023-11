Sestriere torna protagonista del grande ciclismo con il passaggio del Tour De France

La più celebre e prestigiosa corsa a tappe del mondo passerà da Sestriere il prossimo 2 luglio, una settimana dopo la Granfondo della cittadina più alta d’Italia. Il passaggio del Tour è sempre un evento spettacolare che gli appassionati di ciclismo vivono con grande emozione: è una festa per le comunità e un’importante occasione di visibilità per i territori che attraversa. L’edizione n. 111 del Tour partirà per la prima volta dall’Italia: prenderà il via da Firenze il 29 giugno e, passando per Rimini, Cesenatico, Bologna, Piacenza e Torino, giungerà a Sestriere il 2 luglio per la quarta tappa “Pinerolo-Valloires”, la prima tappa di montagna con l’ascesa al Colle del Sestriere.

La località alpina non è solo una rinomata meta turistica per gli amanti degli sport invernali, ma anche una località con una grande storia ciclistica.

Non è la prima volta che Sestriere ha l’onore di ospitare una tappa del Tour. Per ben quattro volte Sestriere è stata scelta come traguardo di tappa e in un paio di occasioni sono stati due grandi ciclisti italiani a vincerla: la prima volta, nel 1952, a vincere fu Fausto Coppi che in quella circostanza indossò anche la maglia gialla; dopo di lui, fu la volta di Claudio Chiappucci nel 1992, tappa epica per i 200 km di fuga di Claudio, e ancora oggi una delle imprese più grandi del ciclismo. L’ultimo passaggio del Tour a Sestriere risale al 2011.

Tutti i più grandi ciclisti sono passati da Sestriere, terra di impervie salite domate da indimenticabili campioni. Al Campionissimo Fausto Coppi è dedicato il monumento che svetta in cima al Colle delle Finestre, al temine dell’epica tortuosa salita dalla quale si abbraccia con lo sguardo la valle sottostante.

Proprio davanti al suo monumento passano anche gli atleti che prenderanno parte il 23 giugno alla Granfondo Sestriere Colle delle Finestre, importante gara parte del prestigioso circuito Specialized Granfondo Series. Una delle più suggestive Granfondo d’Italia, immersa nello scenario alpino della Val di Susa e Val Chisone.