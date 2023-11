Biella Rugby: trasferta emiliana per il gialloverdi

Superata la prima pausa di campionato, Biella Rugby si appresta ad affrontare la prima trasferta emiliana per incontrare Rugby Noceto. Squadra competitiva e temibile, fa dell’onore territoriale la sua arma segreta. Difficilissimo vincere al Nando Capra. Nonostante le buone premesse, i gialloblù, abituati a stare a podio nella passata stagione, occupano al momento la sesta posizione della classifica. Due punti dietro a Biella, perché se gli Orsi si presenteranno al prossimo appuntamento con un full di vittorie, i nocetani sono inciampati nel primo match dell’anno contro l’attuale capolista Rugby Milano.

Alberto Benettin, head coach Brc: «Intanto è giusto dire che veniamo da quattro buone partite e siamo molto contenti del lavoro svolto finora. Domenica ricominciamo e sappiamo che sarà un’altra storia. Ci aspettano ottanta minuti di guerra contro una squadra ostica e competente in tutte le zone del campo e in tutte le fasi di gioco. Noceto è dotata di ottimi avanti e buoni trequarti. Per opporci ad una squadra così, a noi toccherà fare una grandissima partita sfruttando tutte le capacità che abbiamo fin qui dimostrato di possedere. Sarà uno dei campi più difficili su cui ci toccherà giocare quest’anno. Arriviamo da una settimana di stop che abbiamo sfruttato per riposare un po’ e recuperare sia dal punto di vista fisico che per quanto riguarda la pressione mentale. Abbiamo continuato ad allenarci e da lunedì abbiamo ripreso la giusta intensità per arrivare preparati a domenica, consapevoli che sarà durissima e dovremo farci trovare pronti fin dal fischio d’inizio a dare tutto per tentare di portare a casa un risultato a positivo. Noceto non ha ancora espresso il meglio delle proprie potenzialità quest’anno, sono certo che contro di noi giocheranno la loro partita migliore. Ci faremo trovare pronti».

Kick off alle 14.30.

Serie A - V giornata - 12.11.23. Rugby Noceto – Biella Rugby; Asd Rugby Milano – Amatori & Union Milano; Rugby Calvisano - Rugby Parabiago; Rugby Parma - Cus Torino; VII Rugby Torino - Cus Milano; Amatori Alghero – Monferrato.