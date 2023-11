Giaguari Torino: il programma del weekend delle giovanili

Weekend cruciale, questo fine settimana, per le giovanili dei Giaguari impegnate tutte e tre in trasferta tra Verona e Milano in una giornata che potrebbe già dare qualche verdetto semi definitivo per quanto riguarda la classifica della regular season.

Sabato a Verona, la Under 21 cercherà di difendere il secondo posto dall’assalto dei Redskins per poi andare ad attaccare la testa del girone tra due settimane contro le Aquile. Prima, però, di pensare agli estensi, bisogna fare i conti con dei Redskins che sono cresciuti molto rispetto alla partita di inizio campionato in cui vennero battuti in maniera abbastanza netta. Dopo aver battuto i Blitz abbastanza agilmente evitando anche la rimonta degli avversari, i veronesi hano dato parecchio filo da torcere alle Aquile, leader del girone, che solo nel finale sono riuscite ad avere la meglio.

Logico, quindi, attendersi una partita ben diversa da quella dell’andata, sebbene i Giaguari possano contare sull’entusiasmo derivante dalla netta vittoria contro i Blitz ottenuta la scorsa settimana. Una vittoria assicurerebbe al 90% un posto ai playoff per i torinesi e permetterebbe loro di aspirare ancora al primo posto del girone che significherebbe giocare la semifinale in casa.

Domenica al Vigorelli di Milano, doppia sfida tra Giaguari e Rhinos per Under 18 e Under 15. La posta in palio è la medesima per entrambe le squadre che guidano imbattute il girone B dei rispettivi campionati.

La vittoria nella prima giornata è stata ben più ampia di quanto non dica il risultato per quanto riguarda la Under 18, e l’obiettivo è quello di riconfermarsi, cosa ampiamente possibile anche in considerazione della crescita esponenziale della squadra giornata dopo giornata e vittoria dopo vittoria.

Analogo il discorso per la Under 15, che si trova a dover confermare l’incredibile 88-74 con cui i Giaguari si sono aggiudicati la partita di andata contro i Rhinos. Tanta acqua è passata sotto i ponti da quella partita, e se entrambi gli attacchi hanno continuato a macinare punti (202 i Giaguari e 190 i Rhinos in tre partite) le difese si sono decisamente aggiustate, e dopo il festival delle segnature hanno stretto le proprie maglie e limitato i punteggi degli avversari.

Sarà quindi una domenica decisamente interessante in quel di Milano, da dove entrambe le formazioni dei Giaguari sperano di tornare con la qualificazione alla semifinale in tasca.