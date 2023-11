La Tecnoengineering ospita Basket Costa Masnaga

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani alle 20:30 contro Basket Costa Masnaga. Secondo impegno casalingo consecutivo per le Lunette di coach Terzolo che attendono al PalaEinaudi una delle squadre più in forma del momento. In cinque partite 8 punti raccolti, con l’unica sconfitta maturata in volata alla 2° giornata sul difficile campo dell’Use Rosa Scotti Empoli (82-78). Le lombarde sono un gruppo solido che si conosce da tempo e che lo scorso anno ha sfiorato la promozione nella massima serie.

Molte, moltissime giovani, ma anche tre giocatrici d’esperienza come Pappalardo, Tibé e Ravelli che viaggiano in trio a quasi 20 punti e oltre 11 rimbalzi di media. Da tenere sott’occhio Allievi, che in cabina di regia sforna quasi 5 assist a partita, conditi da 11,2 punti.