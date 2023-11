US Tennis Beinasco: doppia trasferta in A1 e A2 femminile

Domenica 12 novembre riprende il campionato di serie A1 femminile a squadre, dopo una settimana di pausa. L’US Tennis Beinasco, nel girone 1, sarà in trasferta sui campi delle vicecampionesse italiane in carica del TC Parioli, dopo l’inversione di sede della sfida nel girone di andata, che si era conclusa in perfetta parità. Le piemontesi sono al momento a quota 3, dopo tre pareggi consecutivi che con un po’ più di fortuna avrebbero potuto essere almeno in due casi altrettante vittorie. Sarà fondamentale andare a Roma con il solito spirito combattivo e propositivo che ha sempre accompagnato le ragazze capitanate da Cristina Coletto. Non sarà facile ma si punta ad uscire dai campi pariolini almeno con un pareggiando, sperando anche nella posta piena. Il Parioli è attualmente a quota 2 mentre il girone è guidato dal CT Palermo con 8 punti davanti all’AT Verona con sei. Palermo e Verona si affronteranno in terra siciliana per il primato nel gruppo, quando ormai mancano solo due giornate al termine della prima fase del campionato. L’US Tennis Beinasco è pronto a dare il massimo e si presenterà a Roma con la miglior formazione possibile.

Il circolo piemontese sarà anche in gara nell’A2 femminile in trasferta contro il TC Cagliari “B”. In ultima giornata riposerà. Al momento è al terzo posto nel girone con 6 punti e cercherà di incrementare il tabellino in terra sarda. Trasferta pertanto delicata da affrontare con la volontà di far bene come nelle giornate ormai alle spalle. In testa al girone figurano le liguri del TC Genova 1893.