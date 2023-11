Cuneo Volley: domenica toscana per i biancoblù

Sesta giornata di campionato per la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che si prepara ad affrontare l’ostica trasferta in terra toscana, ospite dei Lupi Santa Croce.

La compagine della Kemas Lamipel Santa Croce, dopo un inizio di stagione insidiato da infortuni e assenze importanti, dopo un colpo di mercato che ha visto l’arrivo del nuovo schiacciatore estone Allik Karli e il ritorno in campo di Cargioli, ha trovato lo scorso weekend la sua prima vittoria piena e sicuramente fiducia. Troppo presto per dare importanza alla classifica, in questo campionato ogni gara è ardua e va affrontata sin dall’inizio con la giusta dose di concentrazione e determinazione.

L’analisi pre match da parte di coach Matteo Battocchio: «Giochiamo contro una squadra che ha avuto grossi problemi di organico nelle prime giornate, che ha dovuto sopportare l’assenza dei titolari Colli e Cargioli in diverse gare e che per questo motivo ha una posizione in classifica che non rispecchia il suo valore. Tant’è che, arrivato sul mercato un nuovo schiacciatore e con il ritorno di Cargioli, hanno subito fatto 3 punti a Ortona. Una gara assolutamente da prendere con le pinze, perché è un avversario ostico e bisogna avere anche la capacità di non fermarsi alla classifica attuale, ma di leggere quali sono i giocatori che compongono la squadra. Quando giochi contro Coscione, Cargioli, Parodi, etc sai che giochi contro una squadra forte; attorno a loro ci sono giovani molto interessanti, Lawrence l’opposto che arriva dalla Superlega di Milano, Loreti il libero già lì la scorsa stagione che sta facendo molto bene e soprattutto il centrale Mati Pardo, di cui non mi stupirei se nel giro di un paio d’anni fosse in Nazionale maggiore. Mi aspetto una gara molto tirata con due squadre che lavorano molto bene sul piano della ricezione e quindi sarà uno stress test molto importante per muro-difesa di entrambe le squadre».

La partita avrà inizio alle ore 16 al "Pala Parenti" di Santa Croce sull’Arno e sarà trasmessa in diretta gratuita (solo obbligo di registrazione) su Volleyball World Tv. Per chi volesse presso il Circolo “La Fenice” di Vignolo verrà trasmessa sul maxischermo per un pomeriggio in compagnia.

Si ricorda che il prossimo fine settimana si tornerà a giocare in casa e sarà di sabato sera, 18 novembre, alle ore 20 contro Castellana Grotte. Chiunque si presenti in cassa dalle ore 18.30 con il pettorale della Stracôni, riceverà un biglietto ingresso omaggio nel settore rosso non numerato.

Inoltre, durante la serata, verranno premiate le scuole che nella passata stagione hanno ottenuto un maggior introito nel proprio “Salvadanaio” del progetto “Cuneo Volley per la Scuola”. Complimenti a tutte!