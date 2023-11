La Reale Mutua Torino ’81 Iren ospita la R.N. Florentia

Per la seconda giornata di campionato di serie A2 Girone Nord, la Reale Mutua Torino ’81 Iren attende questo sabato la R.N. Florentia, finalista play-off dell’anno scorso proprio come i gialloblù. I ragazzi di coach Simone Aversa hanno rotto il ghiaccio all’esordio vincendo fuori casa contro la R.N. Arenzano per 12-14 grazie ad un ultimo periodo perfetto, mentre, i toscani hanno sovrastato la President Bologna con un perentorio 17-8.

Simone Aversa presenta il match: «Si tratta di una partita dal sapore di playoff, visto che abbiamo disputato entrambe la finale per la promozione la scorsa stagione. La R.N. Florentia è una squadra tosta che si è ulteriormente rinforzata grazie ad un’ottima campagna acquisti. Sappiamo di incontrare una squadra preparata con l’obiettivo della promozione dichiarato, ma noi non siamo da meno. Ho insistito su due concetti con i ragazzi: vedere una squadra affamata di vittoria e, dal punto di vista tecnico, avere una gestione del pallone molto attenta, perché i nostri avversari sono abili a riconquistare il possesso e a colpire in ripartenza. È la prima partita in casa, speriamo di avere la piscina piena con tanta gente curiosa di vederci al nostro esordio casalingo e di assistere ad un bello spettacolo!».

SECONDA GIORNATA SERIE A2M GIRONE NORD

President Bologna – Brescia Waterpolo

C.S. Plebiscito Padova – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

Lavagna 90 – Como Nuoto Recoaro

Netafim Bogliasco 1951 – R.N. Arenzano

Reale Mutua Torino ’81 Iren – R.N. Florentia

C.N. Marina di Carrara – Chiavari Nuoto

LA CLASSIFICA

Netafim Bogliasco 1951 3, R.N. Florentia 3, Reale Mutua Torino ’81 Iren 3, Como Nuoto Recoaro 3, Brescia Waterpolo 3, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 1, Lavagna 90 1, Chiavari Nuoto 0, C.S. Plebiscito Padova 0, C.N. Marina di Carrara 0, President Bologna 0, R.N. Arenzano 0.