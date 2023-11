Igor Agil Volley: domani a Moncalieri sfida importante

Tra quasi un giorno esatto una sfida importante. La Igor Agil Volley si prepara per la sesta giornata di campionato di serie B1 che sarà in trasferta a casa di Ascot Moncalieri domani, sabato 11 novembre, alle 17.30.

«Sarà importante per entrambe le squadre domani data la vicinanza in classifica, - dice l’allenatrice Barbara Medici - tosta inoltre per noi perché Moncalieri ha caratteristiche per noi difficili, ha un gioco molto vario che richiederà da parte nostra un massimo sforzo di attenzione guardando molto il campo dall’altra parte. Mi aspetto che le ragazze diano tutto quello che provano a fare in allenamento e che ciascuna porti avanti i discorsi su cui si sta lavorando individualmente».