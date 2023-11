Oleggio Magic Basket fa visita a Gallarate

Primo di una serie di test importanti. Per l’ottava giornata di campionato di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket è ospite di Gallarate, formazione sulla carta, insieme a Pavia, fra le più attrezzate in assoluto del girone. L’appuntamento è fissato per domani, sabato 11 novembre, alle 19 a Gallarate (via Sottocosta).

Presenta il match coach Paolo Gandini: «Andiamo ad affrontare sulla carta la squadra più forte del girone insieme a Pavia come ci dicevamo a inizio anno. Loro attraversano un momento non semplice, ma sono una formazione di valore altissimo con giocatori molto esperti che hanno magari già affrontato momenti così e sanno come uscirne. Noi arriviamo da una sconfitta un po’ stupida, dobbiamo darci delle risposte soprattutto dal punto di vista difensivo, dove abbiamo avuto difficoltà sabato scorso. Mi aspetto quindi una partita di carattere, dove si riesca a impattare bene la fisicità di Gallarate. La settimana non è stata delle migliori, un po’ piena di influenze, ma saremo pronti per dare il massimo».