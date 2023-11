La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 prepara la trasferta a Treviglio contro Bergamo

L’appuntamento che attende le biancoblù per la settima giornata, giro di boa del girone d’andata, è in programma sabato 11 novembre (ore 18) al Pala Facchetti di Treviglio contro il Volley Bergamo 1991. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport.

Le due squadre arrivano a questo nono decimo confronto (i precedenti sono di sette vittorie a due per Chieri) distanziate da 6 punti in classifica, le ragazze di Bregoli quinte a quota 9, le orobiche penultima a 3. Fra campionato e coppa Chieri è reduce da tre vittorie consecutive, mentre Bergamo, ancora a caccia del primo successo interno, non vince dalla prima giornata e arriva da cinque stop di fila.

Quattro le ex, due per parte. Da un lato Ofelia Malinov e Fatim Kone, dall’altro Olivia Rozanski e Stella Nervini.

«Per noi è stato un inizio di stagione non semplice, ulteriormente complicato dall’infortunio di Lolly (Loveth Omoruyi, ndr) – fa il punto Camilla Weitzel – Stiamo migliorando ogni partita, contro Pinerolo e anche nella Coppa Cev col Düdingen abbiamo giocato due belle partite, ma dobbiamo comunque continuare a lavorare e prendere il ritmo. Bergamo ha una bella squadra ed è sempre difficile giocare fuori casa. Secondo me dobbiamo concentrarci su noi stessi, per fare i passi in avanti su cui stiamo lavorando in allenamento».

Un’ultima battuta con la centrale tedesca su questa sua terza stagione in biancoblù: «Sono stata molto felice di tornare a Chieri dopo l’estate. È una squadra nuova ma molto simpatica e stiamo lavorando bene insieme. Non vedo l’ora di giocare le prossime sfide nel campionato e anche nella Coppa Cev!».