Riparte lo store del Derthona Basket

Una nuova linea di prodotti per seguire con passione e vicinanza le gesta della Bertram Derthona: insieme a Dago, partner del Club per quanto riguarda la realizzazione di capi e gadget dello store in vendita anche al PalaEnergica Paolo Ferraris in occasione delle gare casalinghe, la Società ha nuovamente attivato il proprio store online.

Collegandosi al sito della società è possibile per tutti i tifosi selezionare il capo di abbigliamento o il prodotto a tinte bianconere da acquistare per essere ancora più vicini alla squadra allenata da Marco Ramondino.

Su Derthona Store i tifosi troveranno i luoghi in cui i prodotti del merchandising saranno in vendita, oltre a tutte le informazioni e i contatti utili per potere procedere all’acquisto. Sullo store gli appassionati potranno visualizzare e scegliere la taglia del capo di abbigliamento che vorranno comprare.

Un nuovo luogo online dove vivere ancora più da vicino la Bertram Derthona: riparte lo store ufficiale del Club, con la linea di prodotti della stagione 2023/24.