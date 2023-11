La Fulgor Basket è pronta all'esordio al nuovo Palazzetto

Poche ore al via: domani, sabato 11 novembre, sarà una giornata storica per la Paffoni Fulgor Basket, che alle ore 21.00 ospiterà Fiorenzuola per la prima partita nel nuovo Palazzetto di Gravellona.

Questa mattina, alle ore 10:00, il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio ha fatto visita alla nuova struttra del Verbano Cusio Ossola, per una conferenza stampa di preview dell'inaugurazione di domani, assieme al Sindaco di Gravellona Toce Gianni Morandi.

Una giornata che coincide anche con i tre anni dalla scomparsa dell'indimenticato presidente Ugo Paffoni, un momento speciale che il Club ha voluto presentare con questo video.