La Novipiù sfida Latina

La nona giornata di Serie A2 Old Wild West – Girone Verde vede la Novipiù Monferrato Basket affrontare tra le mura amiche del PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato la Benacquista Assicurazioni Latina, domenica 12 Novembre con palla a due alle ore 18.

GLI AVVERSASRI

I laziali hanno cambiato guida tecnica in settimana, sollevando dall’incarico Peppe Di Manno e affidando la panchina all’esperto coach Giancarlo Sacco, la passata stagione assistente a Udine. Latina ha vinto solo il derby in trasferta contro la Luiss Roma ad inizio Novembre ed è attualmente al fondo della classifica a quota 2 punti. Il quintetto è composto dagli esterni Frank Gaines, esperto americano catalizzatore del gioco della Benacquista con 16.5 punti di media, Gabriele Romeo e Salvatore Parrillo; dalla panchina Kenneth Viglianisi e Bobby Mladenov. Il reparto lunghi è formato dal capitano, ex casalese, Aka Fall e dall’altro straniero del roster, il nazionale bulgaro Ivan Alipiev, 12.6 punti e 5.1 rimbalzi a partita, altro giocatore chiave nel gioco di Latina. Nelle rotazioni Alexander Cicchetti e Samuele Moretti. La compagine del Presidente Lucio Benacquista arriverà a Casale con la voglia di riscatto e la consapevolezza di quanto saranno importanti questi 2 punti in terra monferrina.

Coach Fabio Di Bella in settimana ha lavorato con tutto il roster ed ha inserito il nuovo innesto Raffaele Romano. Capitan Martinoni e Agustin Fabi si sono allenati con la squadra ed il loro minutaggio sarà valutato a gara in corso. I rossoblu arrivano dall’ennesima prova convincente senza vittoria, nel penultimo turno casalingo della prima fase la concentrazione e la determinazione dovrà essere massima per centrare il risultato.

Stefano Cova – Assistente Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Usciamo da una partita strana come quella di Torino dove abbiamo avuto una reazione di squadra importante in una partita che sembrava persa. Ci portiamo con noi la consapevolezza di essere una squadra che può giocarsela anche con le big, sapendo che il lavoro quotidiano in palestra è il nostro unico modo di competere. Latina sarà una partita fondamentale, sia per noi che per loro. Arriva un nuovo coach esperto e preparato come Sacco, e sicuramente i giocatori avranno voglia di invertire la rotta, non ci sono dubbi. Noi dobbiamo farci trovare pronti, sapendo che la vittoria è il risultato che cerchiamo. Squadra dinamica, che fa del tiro da 3 la sua caratteristica principale. Gaines osservato speciale, con un pacchetto di esterni come Romeo e Parrillo che sono giocatori importanti per la categoria. Sotto canestro ci sono giocatori esperti come Cicchetti, Fall che si alternano con il giovane Moretti. Saremo pronti a fare la nostra partita».

Nicolò Castellino – Guardia Novipiù Monferrato Basket: «Fino ad ora abbiamo sempre fatto delle buone prestazioni portando pochi punti a casa, sarà importante capitalizzare, perché siamo verso la fine del girone di andata ed abbiamo bisogno di punti, specialmente nelle gare in casa, davanti al nostro pubblico che ci aspettiamo numeroso. Latina è una squadra più forte di quello che dice la classifica, ha fino ad ora giocato contro grandi squadre. Domenica dovremmo essere finalmente al completo e in più ci sarà l’innesto di Raffaele».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store sabato dalle 10 alle 13 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.