BEA Chieri, nasce Tripla Solidale: basket giovanile e solidarietà

Nella stagione sportiva 2023-24, Sportello Gas & Luce farà una donazione in denaro per ogni tripla messa a segno in campionato dalla squadra BEA Chieri impegnata nel campionato Under 14 Gold. A fine stagione, i ragazzi sceglieranno cosa acquistare e lo consegneranno direttamente ai bisognosi, per un progetto che vuole andare oltre il campo e dimostrare, ancora una volta, quanto lo sport può avere un ruolo importante nella crescita umana dei ragazzi.

Una nuova iniziativa per avvicinare la sport, soprattutto quello dei giovani, al sociale. Un progetto che vuole aiutare chi ne ha bisogno ed essere strumento educativo per i nostri ragazzi.

«La crescita dei ragazzi oggi passa attraverso le esperienze che riescono a fare nella loro vita, con la famiglia e gli amici, la scuola e soprattutto lo sport – commenta l’AD di Sportello Gas&Luce Francesco Cristiano – Sono davvero felice, grazie a BEA, che i ragazzi del gruppo Under 14 Gold possano vivere un momento di gioia, coesione e allo stesso tempo di solidarietà, grazie a questo progetto. A nome mio e di tutto lo staff di Sportello gas & Luce, siamo orgogliosi di partecipare a questa iniziativa e ringrazio tutto lo staff BEA e i ragazzi che si impegneranno al massimo per mettere più triple possibili. Sarà sicuramente un momento che i ragazzi si ricorderanno e che li farà crescere non solo cestisticamente, ma come persone».

Salvatore Morena, GM BEA Chieri: «Questo progetto si inserisce bene nelle tante iniziative sociali che portiamo avanti in ogni stagione. Ringraziamo molto Sportello Gas & Luce per sostenere l'iniziativa, che va nella direzione in cui ci muoviamo da sempre: formare i nostri ragazzi come persone e non solo come atleti».