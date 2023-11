Serie C 7^ giornata: Chivasso ospita Rivarolo

La squadra di coach Ferraris conquista così la sua seconda vittoria stagionale, mentre i chivassesi incappano nella quarta sconfitta consecutiva, mostrando segni di involuzione, in cui spicca l’incapacità di ritrovare serenità, unione, compattezza nei momenti critici della gara.

Rivarolo invece ha dimostrato che con la forza del gruppo, la concentrazione per 40’, la ferocia agonistica di lottare su tutti i palloni si può centrare il risultato positivo, pur giocando lontano dalle mura amiche e contro una squadra con una posizione di classifica migliore.



Palla a due ed è subito Rivarolo ad aprire le danze in zona d’attacco con Sconfienza ed Abrate, che attaccano il canestro avversario con determinazione e facendo valere la loro prestanza fisica vicino al tabellone avversario. Chivasso invece si scontra subito contro la difesa a zona avversaria – usata per tutti i 40’ - che porta i biancoverdi al tiro al limite dei 24”, condizionandone le percentuali. La fatica offensiva si tramuta anche in incertezza difensiva: Rivarolo confeziona 6 punti in contropiede, battendo con troppa facilità le difese press chivassesi, mentre Chivasso fatica a correre il campo, sprecando banali palloni in apertura. A metà del primo quarto però sono due triple di Greppi e Migliori a scuotere l’ambiente, seguiti da Pagetto, Droetto, Regis e Brentin che provano a fuggire sul 17-12 di fine primo quarto.

Pur litigando con il canestro con il tiro dalla lunga distanza e soffrendo a rimbalzo – troppe le disattenzioni sul tagliafuori nel primo quarto – Chivasso inizia il secondo periodo in vantaggio di 5 lunghezze ed in fiducia, ma dopo pochi secondi di gara è chiaro che Usac non ha alcuna intenzione di arretrare di un centimetro. Tocca ad Abrate prendere per mano la squadra in attacco: movimenti in post basso, penetrazione arresto e tiro, rimbalzi offensivi umiliano il suo difensore Galliati e consegnano il pareggio sul 20-20 al 7’. Time out chivassese di coach Giardino che pare dare esito positivo, visto il parziale di 5-0 firmato Pagetto e Cambursano, ma vanificato da tre palle perse banali, puntualmente capitalizzate dai rivarolesi, che colpiscono dalla distanza con tre triple consecutive di Aralla e Tampellini che valgono il 30-30 a -2, 30”.

A questo punto l’attacco biancoverde si blocca, la difesa si aggrappa ai falli per fermare gli uomini di Ferraris, ma la scelta non paga, vista la precisione ai liberi di Sconfienza e Tampellini dalla linea del tiro libero. Risultato? Rivarolo scappa sul 30-37 a metà gara.



Al rientro in campo, la gara si accende immediatamente. Sul fronte Chivassese sono Bertino e Migliori (11 punti nel solo terzo periodo) a guidare Chivasso in attacco, ma ogni tentativo di rientrare è respinto dagli avversari, aiutati anche dalle ingenuità biancoverdi, come gli errori sotto le plance, i contropiedi sbagliati, il fallo tecnico di Cambursano. Pur arrivando a -3 sul 48-51 a -2’ dalla sirena del terzo periodo, Rivarolo allunga nuovamente con Ferraresi e Abrate (mvp del match) per il 48-55 di fine terzo periodo.

L’ultimo quarto di gara è ad alta tensione: Chivasso prova il massimo sforzo per rientrare, ma la fatica ed il nervosismo annebbiano le menti biancoverdi, facendoli cadere nella trappola delle proteste, pagte con i falli tecnici di Migliori, Greppi e l’antisportivo di Droetto sulla tripla di di Abrate. Lo stesso Abrate, Ferraresi ed ancora Tampellini da tre punti pongono la parola fine al match, firmando la seconda vittoria stagionale e lasciando Chivasso a meditare sui suoi errori.

Ntc Technology Pall Chivasso 60

Usac Rivarolo 70



Parziali (17-12; 30-37; 48-55)



Ntc Technology Pall Chivasso: Galliati, Vettori, Pagetto 5, Villata 2, Greppi 12, Bertino 10, Droetto 3, Brentin 5, Migliori 16, Babarange, Cambursano 5, Regis 2. All. Giardino A. All. Bruno



Usac Rivarolo : Costa 4, Ronci 4, Aralla 8, Tampellini 15, Chiartano, Sconfienza 8, Pucci, Brao, Abrate 20, Ferraresi 1. All. Ferraris



Arbitri – Sig. Chieppa di Ternengo e De Nigris di Bruino.

Note. Sanzionati con un fallo tecnico Cambursano, Greppi, Migliori. Sanzionato con fallo antisportivo Droetto. Tiri liberi: Chivasso 9/14, Rivarolo 19/28.