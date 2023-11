Verso VL Carpegna Prosciutto Pesaro-Bertram Derthona

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che domani sarà di scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 18.15. A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato coach Marco Ramondino: «Ci aspetta una gara difficile a Pesaro contro una squadra bravissima a giocare in velocità, che ha esterni di talento e grandi tiratori. Diversi giocatori sono oltre il 40% in questa voce statistica, e Visconti che forse è il miglior tiratore da fuori ha basse percentuali. Questo fa capire quanto la VL sia pericolosa con il suo gioco perimetrale. Si tratta di una formazione che spesso gioca con un assetto piccolo, perché sia Mazzola che Ford sono bravissimi a tirare da tre; il campo è molto aperto per sfruttare anche i roll a canestro di Totè».